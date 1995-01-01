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    «Коммерсант»: онлайн-кинотеатр Ivi покажет РПЛ и еврокубки

    Онлайн-кинотеатр Ivi купил у «Газпром-медиа» права на трансляции футбольных турниров, сообщает «Коммерсант».

    Видеосервис покажет РПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В сделку также вошли права на показ в Ivi спортивных и развлекательных каналов холдинга. Частью сделки станут и продажи рекламы на Smart TV.

    В «Газпром-медиа» отметили, что сотрудничество с Ivi поможет «максимизировать доход от эксплуатации прав партнеров».

    Права на показ ключевых матчей Ivi собирается монетизировать по модели «оплата за просмотр».

    АПЛ больше не покажут на «Матче». Права купил онлайн-кинотеатр

    Источник: «Коммерсант»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии8
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      Рейтинг: +424

      evgevg13 33 минуты назад

      вот и закончился бесплатный футбол. иви все соки выдоит. мало того, что и сейчас там дорого, представляю, как задерут цены за подписку. короче всё для людей...

      0
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      Рейтинг: +3833

      paracetamol 1 час назад

      Ivi? Это что еще за г-но такое?

      1
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      ...
      Рейтинг: +60

      ArtAlex007 > paracetamol 57 минут назад

      Полагаю что это ivi

      0
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      Рейтинг: +10987

      Garrincha58 1 час назад

      а зачем тогда вообще нужен Матч ТВ, смотреть Губерниева с его биатлоном

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3833

      paracetamol > Garrincha58 1 час назад

      Губерниев надоел, надо гнать!

      2
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      Рейтинг: +1798

      Борат > paracetamol 1 час назад

      кто ж его выгонит с такими губами?
      видать хорошо приcocaлся!

      0
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      Рейтинг: +1798

      Борат 2 часа назад

      на ламповом ч/б телевизоре возможен просмотр?

      0
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      Рейтинг: +10987

      Garrincha58 > Борат 1 час назад

      можно ещё на ламповом радиоприёмнике послушать

      3
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