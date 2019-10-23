«Коммерсант»: онлайн-кинотеатр Ivi покажет РПЛ и еврокубки

Онлайн-кинотеатр Ivi купил у «Газпром-медиа» права на трансляции футбольных турниров, сообщает «Коммерсант».

Видеосервис покажет РПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В сделку также вошли права на показ в Ivi спортивных и развлекательных каналов холдинга. Частью сделки станут и продажи рекламы на Smart TV.

В «Газпром-медиа» отметили, что сотрудничество с Ivi поможет «максимизировать доход от эксплуатации прав партнеров».

Права на показ ключевых матчей Ivi собирается монетизировать по модели «оплата за просмотр».

АПЛ больше не покажут на «Матче». Права купил онлайн-кинотеатр