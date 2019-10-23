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«Коммерсант»: онлайн-кинотеатр Ivi покажет РПЛ и еврокубки

23 октября 2019, 12:12
9

Онлайн-кинотеатр Ivi купил у «Газпром-медиа» права на трансляции футбольных турниров, сообщает «Коммерсант».

Видеосервис покажет РПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В сделку также вошли права на показ в Ivi спортивных и развлекательных каналов холдинга. Частью сделки станут и продажи рекламы на Smart TV.

В «Газпром-медиа» отметили, что сотрудничество с Ivi поможет «максимизировать доход от эксплуатации прав партнеров».

Права на показ ключевых матчей Ivi собирается монетизировать по модели «оплата за просмотр».

АПЛ больше не покажут на «Матче». Права купил онлайн-кинотеатр

Источник: «Коммерсант»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов
Комментарии (9)
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Garrincha58
1571822905
а зачем тогда вообще нужен Матч ТВ, смотреть Губерниева с его биатлоном
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paracetamol
1571824233
Ivi? Это что еще за г-но такое?
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evgevg13
1571827861
вот и закончился бесплатный футбол. иви все соки выдоит. мало того, что и сейчас там дорого, представляю, как задерут цены за подписку. короче всё для людей...
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