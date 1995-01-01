«Коммерсант»: онлайн-кинотеатр Ivi покажет РПЛ и еврокубки

вот и закончился бесплатный футбол. иви все соки выдоит. мало того, что и сейчас там дорого, представляю, как задерут цены за подписку. короче всё для людей...
Онлайн-кинотеатр Ivi купил у «Газпром-медиа» права на трансляции футбольных турниров, сообщает «Коммерсант».
Видеосервис покажет РПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В сделку также вошли права на показ в Ivi спортивных и развлекательных каналов холдинга. Частью сделки станут и продажи рекламы на Smart TV.
В «Газпром-медиа» отметили, что сотрудничество с Ivi поможет «максимизировать доход от эксплуатации прав партнеров».
Права на показ ключевых матчей Ivi собирается монетизировать по модели «оплата за просмотр».
АПЛ больше не покажут на «Матче». Права купил онлайн-кинотеатр