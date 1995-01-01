АПЛ больше не покажут на «Матче». Права купил онлайн-кинотеатр

В руководство взяли Стогниенко.

«Матч ТВ» часто обвиняют в том, что канал не показывает матчи Ла Лиги: пару лет назад права на испанскую лигу в России купила онлайн-платформа «Сила».

В следующем сезоне канал лишится одного из лучших в мире чемпионатов – АПЛ. Права на его показ перешли онлайн-кинотеатру Okko, который принадлежит «Рамблеру». Как сообщает «Коммерсант» с ссылкой на Mediascope, средняя аудитория матчей английской лиги сейчас уступает только РПЛ.

Эта новость известна уже довольно давно. Например, об этом рассказывал журналист и блогер Василий Уткин в интервью каналу «А поговорить?»:

«На канале не происходит, прям скажем, ничего, кроме того, что они покупают трансляции и показывают их. Может быть, не знаю, я упускаю какие-то разовые документальные истории интересные, специально не слежу. Я, собственно, смотрю больше только футбол. Мало того, они просрали чемпионат Англии на ближайшие три года. Тоже надо было изловчиться», – заявил Уткин.

Сегодня появились первые подробности о том, где можно будет посмотреть Премьер-лигу в следующем сезоне.

Как так получилось, что права у неизвестной компании?

Все решается на тендере. Желающие приобрести права на показ лиги должны сделать свои предложения по условиям (самое важное – по стоимости), и компания, проводящая тендер, должна выбрать победителя.

Заявиться на аукцион может любая компания, соответствующая достаточно лояльным условиям. Но обычно желающих очень мало, потому что немногие могут окупить многомиллионную стоимость прав на показ.

Как сообщает «Коммерсант», «Матч ТВ» рассчитывал, что он будет единственным желающим купить права на АПЛ. Поэтому телеканал предложил не 6,5 миллионов евро, как в прошлом контракте, а 5,5.

Но случилось неожиданное – «Рамблер» предложил сразу 7 миллионов и выиграл тендер, легко превзойдя предложение «Матч ТВ».

Что будет на новом канале?

В настоящий момент у сервиса Okko нет спортивной редакции. Сейчас на сайте можно купить подписки на популярные сериалы и фильмы, а на футбол нет ни намека.

Для АПЛ канал создаст отдельное подразделение. Пока неизвестно, кто будет комментировать матчи, но выбор большой: среди комментаторов, не имеющих контракта с «Матч ТВ», есть Василий Уткин, Александр Елагин и Кирилл Дементьев. Уже сейчас известно, что в руководство онлайн-канала вошел Владимир Стогниенко.

Предполагается, что формат платной подписки сохранится и для футбола. За фиксированную плату можно подписаться на матчи АПЛ, при этом в Okko приняли решение не делиться правами с другими каналами. Таким образом, посмотреть Премьер-лигу можно будет только в интернете.

Почему это тревожно?

«Матч ТВ» создавался как канал, который должен объединить весь спорт в одном месте. В начале это так и было, но за последние годы появляется все больше альтернативных способов легально смотреть футбол онлайн.

Один из прецедентов – канал «Зенита» Z+. Его много критиковали за неприемлемый формат, и на этом фоне упускали самое главное: Z+ показывает матчи «Зенита» в РПЛ абсолютно бесплатно, что не всегда может гарантировать «Матч ТВ».

Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что любой клуб РПЛ может сделать тоже самое. Весьма вероятно, что уже в следующем сезоне все крупные клубы РПЛ будут иметь клубный канал, и потребность в «Матч ТВ», а тем более в «Матч Премьер», отпадет окончательно.