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    Еськов назначен на «Локомотив» – «Спартак», Карасев рассудит ЦСКА и «Динамо»

    РФС опубликовал список арбитров, назначенных на матчи 14-го тура РПЛ.

    25 октября

    «Рубин» – «Урал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

    26 октября

    «Тамбов» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

    «Ахмат» – «Арсенал»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    «Ростов» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    27 октября
    «Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Алексей Амелин (Тула).

    ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); ВАР – Виталий Мешков (Дмитров), АВАР – Алексей Сухой (Люберцы).

    «Локомотив» – «Спартак»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

    «Краснодар» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Антон Фролов (Москва).

    Источник: сайт РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7217

      ufos73 18 минут назад

      Как??? Как можно было Карася, после как минимум 4! грубых ошибок в прошлом туре, снова дать судить???

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      Рейтинг: +96

      Суворов_лучший 32 минуты назад

      Где будет VAR? Хотя бы подобие честного судейства увидеть...

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      ...
      Рейтинг: +7217

      ufos73 > Суворов_лучший 16 минут назад

      ЦСКУА и Локо. пишут же кто за Варом сидит

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