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  • Еськов назначен на «Локомотив» – «Спартак», Карасев рассудит ЦСКА и «Динамо»

Еськов назначен на «Локомотив» – «Спартак», Карасев рассудит ЦСКА и «Динамо»

22 октября 2019, 17:33
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РФС опубликовал список арбитров, назначенных на матчи 14-го тура РПЛ.

25 октября

«Рубин» – «Урал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

26 октября

«Тамбов» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Ахмат» – «Арсенал»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Ростов» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

27 октября
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Алексей Амелин (Тула).

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); ВАР – Виталий Мешков (Дмитров), АВАР – Алексей Сухой (Люберцы).

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Антон Фролов (Москва).

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив ЦСКА Динамо Карасев Сергей Еськов Алексей
Комментарии (6)
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Суворов_лучший
1571756458
Где будет VAR? Хотя бы подобие честного судейства увидеть...
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ufos73
1571757274
Как??? Как можно было Карася, после как минимум 4! грубых ошибок в прошлом туре, снова дать судить???
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Krasnodar 123
1571762000
А где большой Друг Краснодара мерзавчик Вилков?
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paracetamol
1571779939
Опять Матюнин появился. Жди скандала в Краснодаре.
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Great Tartaria
1571841106
цска подгонит 1 очко динамо 100%
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