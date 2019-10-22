Еськов назначен на «Локомотив» – «Спартак», Карасев рассудит ЦСКА и «Динамо»

РФС опубликовал список арбитров, назначенных на матчи 14-го тура РПЛ.
25 октября
«Рубин» – «Урал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы).
26 октября
«Тамбов» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
«Ахмат» – «Арсенал»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
«Ростов» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
27 октября
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Алексей Амелин (Тула).
ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); ВАР – Виталий Мешков (Дмитров), АВАР – Алексей Сухой (Люберцы).
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Антон Фролов (Москва).