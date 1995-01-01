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    Дуглас Сантос – о прогулке в костюме льва: «Трудно побороть стыд и стеснение, но итоговый результат был потрясающим»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о прогулке по Петербургу в костюме синего льва.

    «Признаюсь, было трудно побороть стыд и стеснение, но итоговый результат был потрясающим. Прожить день в образе талисмана команды, пообщаться с болельщиками на улице и к тому же помочь детям, страдающим редким заболеванием», — сказал футболист клубной пресс-службе.

    Ранее «Зенит» опубликовал видео с Сантосом, набивающим мяч на улицах Петербурга в образе льва.

    • Акция была организована в рамках благотворительного проекта «Русфонда».
    • Сантос одел костюм льва, так как была собрана необходимая сумма – 1 миллион 133 тысячи рублей. Деньги пойдут на лечение Лизы и Матвея Багровых, которые больны буллезным эпидермолизом.

    Источник: твиттер «Зенита»

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