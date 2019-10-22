Дуглас Сантос – о прогулке в костюме льва: «Трудно побороть стыд и стеснение, но итоговый результат был потрясающим»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о прогулке по Петербургу в костюме синего льва.

«Признаюсь, было трудно побороть стыд и стеснение, но итоговый результат был потрясающим. Прожить день в образе талисмана команды, пообщаться с болельщиками на улице и к тому же помочь детям, страдающим редким заболеванием», — сказал футболист клубной пресс-службе.

Ранее «Зенит» опубликовал видео с Сантосом, набивающим мяч на улицах Петербурга в образе льва.