Дуглас Сантос – о прогулке в костюме льва: «Трудно побороть стыд и стеснение, но итоговый результат был потрясающим»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о прогулке по Петербургу в костюме синего льва.
«Признаюсь, было трудно побороть стыд и стеснение, но итоговый результат был потрясающим. Прожить день в образе талисмана команды, пообщаться с болельщиками на улице и к тому же помочь детям, страдающим редким заболеванием», — сказал футболист клубной пресс-службе.
Ранее «Зенит» опубликовал видео с Сантосом, набивающим мяч на улицах Петербурга в образе льва.
- Акция была организована в рамках благотворительного проекта «Русфонда».
- Сантос одел костюм льва, так как была собрана необходимая сумма – 1 миллион 133 тысячи рублей. Деньги пойдут на лечение Лизы и Матвея Багровых, которые больны буллезным эпидермолизом.
Источник: твиттер «Зенита»