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  • Дуглас Сантос – о прогулке в костюме льва: «Трудно побороть стыд и стеснение, но итоговый результат был потрясающим»

Дуглас Сантос – о прогулке в костюме льва: «Трудно побороть стыд и стеснение, но итоговый результат был потрясающим»

22 октября 2019, 12:53
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о прогулке по Петербургу в костюме синего льва.

«Признаюсь, было трудно побороть стыд и стеснение, но итоговый результат был потрясающим. Прожить день в образе талисмана команды, пообщаться с болельщиками на улице и к тому же помочь детям, страдающим редким заболеванием», — сказал футболист клубной пресс-службе.

Ранее «Зенит» опубликовал видео с Сантосом, набивающим мяч на улицах Петербурга в образе льва.

  • Акция была организована в рамках благотворительного проекта «Русфонда».
  • Сантос одел костюм льва, так как была собрана необходимая сумма – 1 миллион 133 тысячи рублей. Деньги пойдут на лечение Лизы и Матвея Багровых, которые больны буллезным эпидермолизом.

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (3)
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Давид59
1571738238
Браво Дуглас!!!
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paracetamol
1571738307
Молодец, так держать!
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dyema
1571742575
Достойный поступок!!!
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