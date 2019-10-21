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    Дуглас Сантос в костюме льва набивал мяч на улицах Петербурга. Он собирал деньги для больных детей

    «Зенит» поучаствовал в благотворительной акции для сбора средств на лечение больных детей.

    Защитник питерцев Дуглас Сантос нарядился в костюм льва и набивал мяч на улицах города. Игрок выполнил обещание, данное в рамках совместного проекта «Зенита» и «Русфонда».

    • Сантос перешел в команду из Петербурга в июле.
    • 25-летний защитник провел в РПЛ 13 матчей и отдал один ассист.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1956

      ухоженный крокодил 16 секунд назад

      Б.ля, я болельщик Зенита.
      Пусть выдет в пи.ор.рском кастюме, в катькеном саду, ему больше отвалят. на тему Гитлера и т.д...
      Как человек, он упал в моих глазах. А вообще почему не костюм клоуна??????
      Дело футболиста, доказывать на поле, свое себя.
      Б.ля интересно, из очень сташнное кино 4 , с замком на заднице он вышел за бабло и ему дали 1 час????

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