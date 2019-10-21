Дуглас Сантос в костюме льва набивал мяч на улицах Петербурга. Он собирал деньги для больных детей

«Зенит» поучаствовал в благотворительной акции для сбора средств на лечение больных детей.

Защитник питерцев Дуглас Сантос нарядился в костюм льва и набивал мяч на улицах города. Игрок выполнил обещание, данное в рамках совместного проекта «Зенита» и «Русфонда».

Сантос перешел в команду из Петербурга в июле.

25-летний защитник провел в РПЛ 13 матчей и отдал один ассист.