Дуглас Сантос в костюме льва набивал мяч на улицах Петербурга. Он собирал деньги для больных детей

Б.ля, я болельщик Зенита.
Пусть выдет в пи.ор.рском кастюме, в катькеном саду, ему больше отвалят. на тему Гитлера и т.д...
Как человек, он упал в моих глазах. А вообще почему не костюм клоуна??????
Дело футболиста, доказывать на поле, свое себя.
Б.ля интересно, из очень сташнное кино 4 , с замком на заднице он вышел за бабло и ему дали 1 час????
«Зенит» поучаствовал в благотворительной акции для сбора средств на лечение больных детей.
Защитник питерцев Дуглас Сантос нарядился в костюм льва и набивал мяч на улицах города. Игрок выполнил обещание, данное в рамках совместного проекта «Зенита» и «Русфонда».
- Сантос перешел в команду из Петербурга в июле.
- 25-летний защитник провел в РПЛ 13 матчей и отдал один ассист.
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— ФК «Зенит»(@zenit_spb) October 21, 2019