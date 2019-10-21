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Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера

21 октября 2019, 09:55
5

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что бывший полузащитник команды Андрей Аршавин выиграл первый трофей в тренерской карьере.

«Первый трофей Андрея Аршавина в качестве тренера: Кубок Санкт-Петербурга, который он и Дмитрий Поляков выиграли с командой «Газпром» – Академия 2004 года рождения», – говорится в публикации петербургского клуба в инстаграме.

  • 38-летний Аршавин официально завершил футбольную карьеру 3 декабря прошлого года.
  • В феврале он успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.

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Публикация от text (@zenit_spb)

Источник: Инстаграм «Зенита»
Россия Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (5)
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Я - легенда
1571641988
Моуринья растёт!
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фанат джигурды
1571643396
Кубок наполнили чипсами.
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koli4ka
1571643941
да такой кубок дорогого стоит...в комиссионке.
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Ruryu
1571646690
Одни доброжелатели,блин! Зато,не лезет сразу в тренеры клуба РПЛ.
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evgevg13
1571656517
лиха беда- начало
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