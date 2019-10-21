Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что бывший полузащитник команды Андрей Аршавин выиграл первый трофей в тренерской карьере.

«Первый трофей Андрея Аршавина в качестве тренера: Кубок Санкт-Петербурга, который он и Дмитрий Поляков выиграли с командой «Газпром» – Академия 2004 года рождения», – говорится в публикации петербургского клуба в инстаграме.

38-летний Аршавин официально завершил футбольную карьеру 3 декабря прошлого года.

В феврале он успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.