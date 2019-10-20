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    Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера

    Пресс-служба «Зенита» сообщила, что бывший полузащитник команды Андрей Аршавин выиграл первый трофей в тренерской карьере.

    «Первый трофей Андрея Аршавина в качестве тренера: Кубок Санкт-Петербурга, который он и Дмитрий Поляков выиграли с командой «Газпром» – Академия 2004 года рождения», – говорится в публикации петербургского клуба в инстаграме.

    • 38-летний Аршавин официально завершил футбольную карьеру 3 декабря прошлого года.
    • В феврале он успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.

    text

    Публикация от text (@zenit_spb)

    Источник: Инстаграм «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1816

      Борат 40 минут назад

      нормальный кубок - полторашка точно влезет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1514

      koli4ka 41 минуту назад

      да такой кубок дорогого стоит...в комиссионке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      фанат джигурды 50 минут назад

      Кубок наполнили чипсами.

      0
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      Рейтинг: +644

      Я - легенда 1 час назад

      Моуринья растёт!

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