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    Журналист Алланазаров: «Практически на 100% Черчесова не будет в сборной России после Евро-2020»

    Обозреватель Sport24 Максим Алланазаров поделился информацией, что с высокой долей вероятности главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинет пост после Евро-2020. Сам специалист уже думает о попадании на чемпионат мира-2022.

    «На Евро-2020 он (Матвей Сафоновприм «Бомбардир») вряд ли поедет, а дальше Черчесова практически на 100% в главной сборной не будет», – написал Алланазаров в телеграме, рассуждая о потенциальном месте в сборной России Матвея Сафонова.

    • Часть матчей Евро-2020 россияне проведут в Санкт-Петербурге.
    • Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре.
    • 16 ноября сборная России сыграет дома с Бельгией.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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