Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Алланазаров: «Практически на 100% Черчесова не будет в сборной России после Евро-2020»

Журналист Алланазаров: «Практически на 100% Черчесова не будет в сборной России после Евро-2020»

20 октября 2019, 23:10
14

Обозреватель Sport24 Максим Алланазаров поделился информацией, что с высокой долей вероятности главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинет пост после Евро-2020. Сам специалист уже думает о попадании на чемпионат мира-2022.

«На Евро-2020 он (Матвей Сафоновприм «Бомбардир») вряд ли поедет, а дальше Черчесова практически на 100% в главной сборной не будет», – написал Алланазаров в телеграме, рассуждая о потенциальном месте в сборной России Матвея Сафонова.

  • Часть матчей Евро-2020 россияне проведут в Санкт-Петербурге.
  • Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре.
  • 16 ноября сборная России сыграет дома с Бельгией.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Я - легенда
1571607221
Всё это гадание на кофейной гуще или на ромашке (не путать с ОПГ Ромашка): любит - не любит )) Поживём-увидим. Черчесов хорош для сборной - лучше едва ли найти. Пусть бы оставался.
Ответить
Babon01
1571608149
Фу панос попер от экспертов по женскому футболу. И от куда такие берутся! Вся раша за усы!!! Отвалите от Стасика!
Ответить
bset
1571608206
Зачем ему уходить из сборной? Он один из лучших тренеров сборной за последние годы. Что без него сборная показала? А он что без сборной показал?
Ответить
САДЫЧОК
1571610132
Журналист Алланазаров.....отличная новость ! А то у нас как , посадят а потом поганой метлой не убрать !
Ответить
O-kolesov
1571619147
Бабушка Ванга приснилась ?
Ответить
Hansson
1571635954
Вообще то Черчесов вчера уже сказал, что без усов на ЧМ 2022 нельзя
Ответить
Derzkiy1
1571642395
Раньше с Уэльсом на равных играли , сейчас похожую команду из Шотландии переигрываем по всем показателям ! Идём стабильно без сенсаций )
Ответить
ORDA
1571645140
Перестань употреблять сильнодействующие психотропные вещества!
Ответить
Рубинище
1571646706
то что громим эти колхозы очень хорошо. Зато с испанцами хорватами и бельгийцами отбиваемся все 90+ минут что нас хуже футболисты чем у соседей.. украинцы португальцев обыгрывают а мы кипр
Ответить
SPbZenit12
1571660200
С чего ему уходить то? Все же хорошо
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+