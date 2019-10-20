Журналист Алланазаров: «Практически на 100% Черчесова не будет в сборной России после Евро-2020»

Обозреватель Sport24 Максим Алланазаров поделился информацией, что с высокой долей вероятности главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинет пост после Евро-2020. Сам специалист уже думает о попадании на чемпионат мира-2022.
«На Евро-2020 он (Матвей Сафонов – прим «Бомбардир») вряд ли поедет, а дальше Черчесова практически на 100% в главной сборной не будет», – написал Алланазаров в телеграме, рассуждая о потенциальном месте в сборной России Матвея Сафонова.
- Часть матчей Евро-2020 россияне проведут в Санкт-Петербурге.
- Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре.
- 16 ноября сборная России сыграет дома с Бельгией.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова