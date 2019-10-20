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  • Президент «Ювентуса» подарил Роналду специальную футболку в честь 700-го гола

Президент «Ювентуса» подарил Роналду специальную футболку в честь 700-го гола

20 октября 2019, 09:45
5

Перед матчем 8-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Болоньей» президент туринского клуба Андреа Аньелли вручил подарок нападающему Криштиану Роналду.

Португалец в составе своей национальной сборной забил 700-й гол в карьере.

Аньелли подарил 34-летнему форварду клубную футболку с числом 700 на спине и фамилией игрока.

  • Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года.
  • Футболист провел 51 матч, забил 32 гола и сделал 11 результативных передач.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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Dizayner
1571555665
зря он так, мессидрочер динарко ведь не переживет этого))
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GSmall
1571558121
Наверное эти 700 голов стоят даже выше чем 1200 с лишним голов Пеле.Всётаки уровень Бразильской Серии А не столь высок
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