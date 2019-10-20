Президент «Ювентуса» подарил Роналду специальную футболку в честь 700-го гола

Перед матчем 8-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Болоньей» президент туринского клуба Андреа Аньелли вручил подарок нападающему Криштиану Роналду.

Португалец в составе своей национальной сборной забил 700-й гол в карьере.

Аньелли подарил 34-летнему форварду клубную футболку с числом 700 на спине и фамилией игрока.

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года.

Футболист провел 51 матч, забил 32 гола и сделал 11 результативных передач.