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    Президент «Ювентуса» подарил Роналду специальную футболку в честь 700-го гола

    Перед матчем 8-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Болоньей» президент туринского клуба Андреа Аньелли вручил подарок нападающему Криштиану Роналду.

    Португалец в составе своей национальной сборной забил 700-й гол в карьере.

    Аньелли подарил 34-летнему форварду клубную футболку с числом 700 на спине и фамилией игрока.

    • Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года.
    • Футболист провел 51 матч, забил 32 гола и сделал 11 результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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