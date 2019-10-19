Шикунов: «Если Дзюбе фартит, справиться с ним почти невозможно. Это просто машина»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поговорил об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Они работали вместе в ростовском клубе.

«Артем – устоявшийся форвард. Если у него пошла игра и ему начало фартить, справиться с Дзюбой почти нереально. Это просто машина. Дзюба с годами превратился в настоящего мастера и сейчас находится в самом соку – как эмоционально, так и физически», – цитирует Шикунова RT.