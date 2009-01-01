Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Шикунов: «Если Дзюбе фартит, справиться с ним почти невозможно. Это просто машина»

    Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поговорил об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Они работали вместе в ростовском клубе.

    «Артем – устоявшийся форвард. Если у него пошла игра и ему начало фартить, справиться с Дзюбой почти нереально. Это просто машина. Дзюба с годами превратился в настоящего мастера и сейчас находится в самом соку – как эмоционально, так и физически», – цитирует Шикунова RT.

    • Дзюбой интересуется «Интер».
    • В текущем сезоне РПЛ форвард забил пять голов и отдал шесть ассистов в 12 матчах.
    • Рыночная стоимость 31-летнего россиянина составляет 16 миллионов евро.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74073
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru