Шикунов: «Если Дзюбе фартит, справиться с ним почти невозможно. Это просто машина»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поговорил об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Они работали вместе в ростовском клубе.
«Артем – устоявшийся форвард. Если у него пошла игра и ему начало фартить, справиться с Дзюбой почти нереально. Это просто машина. Дзюба с годами превратился в настоящего мастера и сейчас находится в самом соку – как эмоционально, так и физически», – цитирует Шикунова RT.
- Дзюбой интересуется «Интер».
- В текущем сезоне РПЛ форвард забил пять голов и отдал шесть ассистов в 12 матчах.
- Рыночная стоимость 31-летнего россиянина составляет 16 миллионов евро.
Источник: RT