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  • Шикунов: «Если Дзюбе фартит, справиться с ним почти невозможно. Это просто машина»

Шикунов: «Если Дзюбе фартит, справиться с ним почти невозможно. Это просто машина»

19 октября 2019, 01:20
4

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поговорил об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Они работали вместе в ростовском клубе.

«Артем – устоявшийся форвард. Если у него пошла игра и ему начало фартить, справиться с Дзюбой почти нереально. Это просто машина. Дзюба с годами превратился в настоящего мастера и сейчас находится в самом соку – как эмоционально, так и физически», – цитирует Шикунова RT.

  • Дзюбой интересуется «Интер».
  • В текущем сезоне РПЛ форвард забил пять голов и отдал шесть ассистов в 12 матчах.
  • Рыночная стоимость 31-летнего россиянина составляет 16 миллионов евро.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (4)
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dimmmka
1571455537
Только фартить ему начинает против команд типа сан марино
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Decorhome
1571464442
Мерс
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BlackMurder
1571465696
Дзюба валенок
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Ганнибал Лектор
1571468080
Фарт - это усердная работа на тренировках, правильная психология, позитивный микроклимат в раздевалке и работа всей команды на результат.
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