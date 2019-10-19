Орлов: «Семак хотел приглашать Малкома в прошлом году, но у «Зенита» не было денег»

Журналист Геннадий Орлов рассказал, что форвард Малком мог оказаться в «Зените» еще в прошлом году. Россияне купили бразильца летом, но сейчас футболист восстанавливается от травмы.

«Год назад Сергей Семак хотел пригласить Малкома, но не было денег. Тогда игрок стоил 20 миллионов евро. Сейчас уже 40. Около 5 миллионов было отдано агентам», – информирует комментатор.