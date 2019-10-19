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  • Орлов: «Семак хотел приглашать Малкома в прошлом году, но у «Зенита» не было денег»

Орлов: «Семак хотел приглашать Малкома в прошлом году, но у «Зенита» не было денег»

19 октября 2019, 00:27
10

Журналист Геннадий Орлов рассказал, что форвард Малком мог оказаться в «Зените» еще в прошлом году. Россияне купили бразильца летом, но сейчас футболист восстанавливается от травмы.

«Год назад Сергей Семак хотел пригласить Малкома, но не было денег. Тогда игрок стоил 20 миллионов евро. Сейчас уже 40. Около 5 миллионов было отдано агентам», – информирует комментатор.

  • Малком перенес операцию на травмированном бедре 9 октября.
  • Сроки восстановления бразильца составят два месяца.
  • «Зенит» в РПЛ идет четвертым.

Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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Ubuntu
1571440928
У Зенита не было денег?!! Вы в это верите?))))
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Axe111
1571450099
Сам понял что пукнул??????? У ЗЕНИТА НЕ БЫЛО ДЕНЕГ ЛОООООООООЛ
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oyabun
1571458704
Это все равно как сказать "У Газпрома нет денег". Публичный человек и позволяет себе такие глупости ляпать.
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батог
1571461631
Газ вроде бы не дешевел !!
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Frankfurt Am Main
1571462586
Лукавят, нету денег, мы не можем себе этого позволять, не потянем, что за чушь несёте? у Газпром 12 приватный самолёта!
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Niko
1571463741
И как же они их заработали с тех пор?
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Decorhome
1571464381
Хорошая шутка, вернее анекдот
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Давид59
1571480734
Ясен пень. Все деньги были тогда на аргентинскую диаспору потрачены. Спасибо Манчини
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