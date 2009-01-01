Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Орлов: «Семак хотел приглашать Малкома в прошлом году, но у «Зенита» не было денег»

    Журналист Геннадий Орлов рассказал, что форвард Малком мог оказаться в «Зените» еще в прошлом году. Россияне купили бразильца летом, но сейчас футболист восстанавливается от травмы.

    «Год назад Сергей Семак хотел пригласить Малкома, но не было денег. Тогда игрок стоил 20 миллионов евро. Сейчас уже 40. Около 5 миллионов было отдано агентам», – информирует комментатор.

    • Малком перенес операцию на травмированном бедре 9 октября.
    • Сроки восстановления бразильца составят два месяца.
    • «Зенит» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74073
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru