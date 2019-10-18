Де Лаурентис – о Кулибали: «Я отказался от 105 миллионов, которые за него предлагали. Придет время, когда мне придется его продать»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объяснил, почему его клуб отказывается продавать защитника Калиду Кулибали.

«Мне очень нравится Кулибали, поэтому я отказался от 105 миллионов евро, которые за него предлагали. Но придет время, когда мне придется его продать», – заявил Де Лаурентис.