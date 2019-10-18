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  • Де Лаурентис – о Кулибали: «Я отказался от 105 миллионов, которые за него предлагали. Придет время, когда мне придется его продать»

Де Лаурентис – о Кулибали: «Я отказался от 105 миллионов, которые за него предлагали. Придет время, когда мне придется его продать»

18 октября 2019, 08:30
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объяснил, почему его клуб отказывается продавать защитника Калиду Кулибали.

«Мне очень нравится Кулибали, поэтому я отказался от 105 миллионов евро, которые за него предлагали. Но придет время, когда мне придется его продать», – заявил Де Лаурентис.

  • Текущий контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.
  • В сезоне-2018/19 он провел за неаполитанцев 48 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Наполи Кулибали Калиду Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (2)
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sachsen-leipzig
1571384840
По ходу сожалеет что не продал , думал цена поднимется, но парню наплевать( кулибали) хаха))
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Dark_Soul
1571399275
48 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. И один гол в свои ворота. Зато какой! Красавца положил)))
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