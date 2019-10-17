Сон Хын Мин: «В матче с КНДР было столько агрессии, что просто вернуться без травм – огромное достижение»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин прокомментировал выездной матч отбора ЧМ-2022 с КНДР (0:0).

«Жаль, что мы не выиграли, но в матче было столько агрессии, что просто благополучно вернуться без травм уже огромное достижение. Северокорейские игроки были агрессивны, было слышно множество ругательств», – сказал Сон.