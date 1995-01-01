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    Сон Хын Мин: «В матче с КНДР было столько агрессии, что просто вернуться без травм – огромное достижение»

    Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин прокомментировал выездной матч отбора ЧМ-2022 с КНДР (0:0).

    «Жаль, что мы не выиграли, но в матче было столько агрессии, что просто благополучно вернуться без травм уже огромное достижение. Северокорейские игроки были агрессивны, было слышно множество ругательств», – сказал Сон.

    • Прямая трансляция матча не велась, на игру не были допущены южнокорейские болельщики и иностранные СМИ. Ожидалось, что на матч придут минимум 40 тысяч человек, однако в итоге он прошел без зрителей.
    • Это первый с 1990 года матч между сборными на территории Северной Кореи.
    • После трех туров КНДР и Южная Корея лидируют в группе H, у команд по 7 очков.

    Источник: Goal

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