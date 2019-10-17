Сон Хын Мин: «В матче с КНДР было столько агрессии, что просто вернуться без травм – огромное достижение»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин прокомментировал выездной матч отбора ЧМ-2022 с КНДР (0:0).
«Жаль, что мы не выиграли, но в матче было столько агрессии, что просто благополучно вернуться без травм уже огромное достижение. Северокорейские игроки были агрессивны, было слышно множество ругательств», – сказал Сон.
- Прямая трансляция матча не велась, на игру не были допущены южнокорейские болельщики и иностранные СМИ. Ожидалось, что на матч придут минимум 40 тысяч человек, однако в итоге он прошел без зрителей.
- Это первый с 1990 года матч между сборными на территории Северной Кореи.
- После трех туров КНДР и Южная Корея лидируют в группе H, у команд по 7 очков.
Источник: Goal