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  • Кокорин участвует в открытой тренировке основы «Зенита» перед матчем с «Ростовом»

Кокорин участвует в открытой тренировке основы «Зенита» перед матчем с «Ростовом»

17 октября 2019, 13:32
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Форвард «Зенита» Александр Кокорин появился на открытой тренировке основного состава команды перед матчем с «Ростовом».

Открытая тренировка проходит на базе «Зенита» в Удельном парке в Петербурге.

  • «Зенит» примет «Ростов» в субботу, начало матча – в 19:00 мск.
  • Кокорин не заявлен за команду – зенитовцы смогут зарегистрировать форварда только зимой.
  • Футболист в сентябре освободился из мест лишения свободы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Кокорин Александр
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