Кокорин участвует в открытой тренировке основы «Зенита» перед матчем с «Ростовом»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин появился на открытой тренировке основного состава команды перед матчем с «Ростовом».
Открытая тренировка проходит на базе «Зенита» в Удельном парке в Петербурге.
- «Зенит» примет «Ростов» в субботу, начало матча – в 19:00 мск.
- Кокорин не заявлен за команду – зенитовцы смогут зарегистрировать форварда только зимой.
- Футболист в сентябре освободился из мест лишения свободы.
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Источник: «Спорт-Экспресс»