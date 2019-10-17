Кокорин участвует в открытой тренировке основы «Зенита» перед матчем с «Ростовом»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин появился на открытой тренировке основного состава команды перед матчем с «Ростовом».

Открытая тренировка проходит на базе «Зенита» в Удельном парке в Петербурге.

«Зенит» примет «Ростов» в субботу, начало матча – в 19:00 мск.

Кокорин не заявлен за команду – зенитовцы смогут зарегистрировать форварда только зимой.

Футболист в сентябре освободился из мест лишения свободы.

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