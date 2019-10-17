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    Кокорин участвует в открытой тренировке основы «Зенита» перед матчем с «Ростовом»

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин появился на открытой тренировке основного состава команды перед матчем с «Ростовом».

    Открытая тренировка проходит на базе «Зенита» в Удельном парке в Петербурге.

    • «Зенит» примет «Ростов» в субботу, начало матча – в 19:00 мск.
    • Кокорин не заявлен за команду – зенитовцы смогут зарегистрировать форварда только зимой.
    • Футболист в сентябре освободился из мест лишения свободы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1722

      Борат 2 часа назад

      ай да кокорин! ай да молодец!

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      Рейтинг: +2129

      BlackMurder > Борат 1 час назад

      Как с тюрьмы вышел и колено прошло и нытье

      0
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      Рейтинг: +1722

      Борат > BlackMurder 1 час назад

      но чай по прежнему любит покрепче и чтоб в кастрюльке его заваривали, в духовке))))

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      Рейтинг: +1319

      klim2m > Борат 1 час назад

      Мусью знает толк в извращениях )))

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