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  • Аршавин, Смертин, Дрогба и Кака записались на магистерскую программу УЕФА

Аршавин, Смертин, Дрогба и Кака записались на магистерскую программу УЕФА

17 октября 2019, 12:27
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Бывшие футболисты, среди которых Андрей Аршавин, Алексей Смертин, Дидье Дрогба и Кака, поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).

В программе участвуют 30 бывших футболистов. Цель программы – за 20 месяцев дать им знания, которые помогут им использовать опыт в административной работе, сообщает пресс-служба УЕФА.

Среди других футболистов, принявших участие в MIP – Жулио Сезар, Рене Адлер и Флоран Малуда.

«Каждый футболист знает, что однажды его карьера закончится. Отсюда страх окунуться внезапно в совершенно иной стиль жизни. Обычно есть два пути: пойти в тренеры или податься в футбольные администраторы.

Мне интереснее работать на управляющих должностях. Это хорошая программа, чтобы повысить знания и стать более квалифицированным. Особенно с учетом того, какие выдающиеся игроки принимают в ней участие вместе с тобой. Постараюсь выжать из этих курсов как можно больше полезного», – сказал Аршавин.

  • В декабре 2018 года Аршавин официально объявил о завершении профессиональной карьеры.
  • В 2019 году в Центре повышения квалификации тренеров при академии «Зенита» Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.
  • Смертин завершил карьеру в 2008 году.
  • Сейчас он занимает должности советника президента «Динамо», офицера РФС по вопросам борьбы с расизмом и директора РФС по региональной политике и международным отношениям.

Источник: сайт УЕФА
Европа Аршавин Андрей Смертин Алексей Кака Дрогба Дидье
Комментарии (4)
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alikatos
1571322499
Вечер выпускников...
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Benifacto
1571325163
а че Аршавин не вырядился как на матчТВ???
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СССР 1985
1571428117
Молодцы!!!!! Шава - красава!
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