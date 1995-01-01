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    Аршавин, Смертин, Дрогба и Кака записались на магистерскую программу УЕФА

    Бывшие футболисты, среди которых Андрей Аршавин, Алексей Смертин, Дидье Дрогба и Кака, поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).

    В программе участвуют 30 бывших футболистов. Цель программы – за 20 месяцев дать им знания, которые помогут им использовать опыт в административной работе, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Среди других футболистов, принявших участие в MIP – Жулио Сезар, Рене Адлер и Флоран Малуда.

    «Каждый футболист знает, что однажды его карьера закончится. Отсюда страх окунуться внезапно в совершенно иной стиль жизни. Обычно есть два пути: пойти в тренеры или податься в футбольные администраторы.

    Мне интереснее работать на управляющих должностях. Это хорошая программа, чтобы повысить знания и стать более квалифицированным. Особенно с учетом того, какие выдающиеся игроки принимают в ней участие вместе с тобой. Постараюсь выжать из этих курсов как можно больше полезного», – сказал Аршавин.

    • В декабре 2018 года Аршавин официально объявил о завершении профессиональной карьеры.
    • В 2019 году в Центре повышения квалификации тренеров при академии «Зенита» Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.
    • Смертин завершил карьеру в 2008 году.
    • Сейчас он занимает должности советника президента «Динамо», офицера РФС по вопросам борьбы с расизмом и директора РФС по региональной политике и международным отношениям.

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1715

      Борат 17 минут назад

      пацаны ваще ребята!

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