Аршавин, Смертин, Дрогба и Кака записались на магистерскую программу УЕФА

Бывшие футболисты, среди которых Андрей Аршавин, Алексей Смертин, Дидье Дрогба и Кака, поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).

В программе участвуют 30 бывших футболистов. Цель программы – за 20 месяцев дать им знания, которые помогут им использовать опыт в административной работе, сообщает пресс-служба УЕФА.

Среди других футболистов, принявших участие в MIP – Жулио Сезар, Рене Адлер и Флоран Малуда.

«Каждый футболист знает, что однажды его карьера закончится. Отсюда страх окунуться внезапно в совершенно иной стиль жизни. Обычно есть два пути: пойти в тренеры или податься в футбольные администраторы.

Мне интереснее работать на управляющих должностях. Это хорошая программа, чтобы повысить знания и стать более квалифицированным. Особенно с учетом того, какие выдающиеся игроки принимают в ней участие вместе с тобой. Постараюсь выжать из этих курсов как можно больше полезного», – сказал Аршавин.