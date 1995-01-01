Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Тедеско: «У «Спартака» есть своя ДНК, как у многих больших клубов»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об идентичности московского клуба.

    – Есть тренеры, которые играют от обороны. Есть те, кто больше нацелен на атаку. Сульшер вообще говорит про атакующий футбол, но в реальности «МЮ» при нем играет на контратаках. Вам какой стиль ближе?

    – У меня есть понимание, чего я хочу. Важно, насколько это удастся адаптировать под состав. Если игрокам комфортно в каждой ситуации, то я счастлив. У меня в голове несколько подходов. Мы можем играть на контратаках, за счет прессинга или контрпрессинга, во владение – в голове все это есть. Важно, какие у тебя футболисты. Что им нравится, что они умеют, благодаря чему мы забиваем – вот что важно.

    – У «Тоттенхэма» последние годы фактически нет своего стиля. Покеттино в каждом матче старается играть так, как неудобно сопернику. Вам близок такой подход хамелеона?

    – Нет, абсолютно. У «Спартака» есть своя ДНК, как у многих больших клубов.

    – Как правило, это говорят в отношении «Барселоны».

    – Да, классический пример. Ты играешь с разными соперниками и можешь что-то поменять. Например: сегодня больше играем через центр или правым флангом, а оборону ставим чуть глубже. Но важно при этом сохранять свою ДНК. Чтобы она сформировалась, требуется время. Сейчас, прежде всего, нам нужны очки. Пока важно, какой подход комфортнее футболистам.

    – У «Спартака» последнее время нет четкой ДНК. Каррера выиграл титул, играя больше от обороны. Кононов – скорее про атаку. ДНК действительно по важности сопоставима с трофеями?

    – Думаю, что да. Если ты выигрываешь трофеи, то это уже лучший показатель успеха. Но если ты, например, идешь на последнем месте и поднимаешься в середину таблицы, показывая свой стиль, то для меня это уже будет как титул. Это важно на дальнюю перспективу, – сказал Тедеско.

    Тедеско также заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов – «отличный мужик».

    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:13
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1575

      Derzkiy1 23 минуты назад

      Кроме как болельщиков и названия клуба там ничего нету , команду сколько лет пытаются построить все бестолку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1715

      Борат 23 минуты назад

      вот умора! про какую-то ДНК талдычит!
      что у спартака и осталось так это спартаковский дух, но он уже давно не тот и плохо пахнет))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20540

      oyabun 58 минут назад

      Разве Каррера играл "от обороны"? Мне так не показалось. А вообще Тедеско здраво рассуждает, если послушать. Посмотрим теперь как ему удастся реализовать свои планы на поле.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74047
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru