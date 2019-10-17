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  • Тедеско: «У «Спартака» есть своя ДНК, как у многих больших клубов»

Тедеско: «У «Спартака» есть своя ДНК, как у многих больших клубов»

17 октября 2019, 12:13
16

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об идентичности московского клуба.

– Есть тренеры, которые играют от обороны. Есть те, кто больше нацелен на атаку. Сульшер вообще говорит про атакующий футбол, но в реальности «МЮ» при нем играет на контратаках. Вам какой стиль ближе?

– У меня есть понимание, чего я хочу. Важно, насколько это удастся адаптировать под состав. Если игрокам комфортно в каждой ситуации, то я счастлив. У меня в голове несколько подходов. Мы можем играть на контратаках, за счет прессинга или контрпрессинга, во владение – в голове все это есть. Важно, какие у тебя футболисты. Что им нравится, что они умеют, благодаря чему мы забиваем – вот что важно.

– У «Тоттенхэма» последние годы фактически нет своего стиля. Покеттино в каждом матче старается играть так, как неудобно сопернику. Вам близок такой подход хамелеона?

– Нет, абсолютно. У «Спартака» есть своя ДНК, как у многих больших клубов.

– Как правило, это говорят в отношении «Барселоны».

– Да, классический пример. Ты играешь с разными соперниками и можешь что-то поменять. Например: сегодня больше играем через центр или правым флангом, а оборону ставим чуть глубже. Но важно при этом сохранять свою ДНК. Чтобы она сформировалась, требуется время. Сейчас, прежде всего, нам нужны очки. Пока важно, какой подход комфортнее футболистам.

– У «Спартака» последнее время нет четкой ДНК. Каррера выиграл титул, играя больше от обороны. Кононов – скорее про атаку. ДНК действительно по важности сопоставима с трофеями?

– Думаю, что да. Если ты выигрываешь трофеи, то это уже лучший показатель успеха. Но если ты, например, идешь на последнем месте и поднимаешься в середину таблицы, показывая свой стиль, то для меня это уже будет как титул. Это важно на дальнюю перспективу, – сказал Тедеско.

Тедеско также заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов – «отличный мужик».

  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (16)
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oyabun
1571304061
Разве Каррера играл "от обороны"? Мне так не показалось. А вообще Тедеско здраво рассуждает, если послушать. Посмотрим теперь как ему удастся реализовать свои планы на поле.
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Derzkiy1
1571306207
Кроме как болельщиков и названия клуба там ничего нету , команду сколько лет пытаются построить все бестолку
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Axe111
1571317087
Больших клубов лол
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zigbert
1571339627
Плохо то что в первой же игре Тедеско столкнется с отсутствием нескольких основных защитников. Помощь болельщиков будет просто необходима.
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Plyash
1571341198
Красиво болтать умеет. Вот сумеет ли команду поднять?
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