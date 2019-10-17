Озил не собирается уходить из «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал свое будущее в лондонском клубе.

«У меня контракт до лета 2021 года, и я останусь в команде как минимум до его окончания. Когда я подписывал новое соглашение, то всe тщательно обдумал и сказал, что принимаю одно из важнейших решений в карьере.

Я не хотел оставаться лишь на один или два года, я хотел связать себя с «Арсеналом» на длительный срок, клуб хотел того же. Бывают тяжeлые времена, как сейчас, но нет смысла убегать. Я так не поступлю», – сказал немецкий хавбек.