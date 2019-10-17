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Озил не собирается уходить из «Арсенала»

17 октября 2019, 10:36
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал свое будущее в лондонском клубе.

«У меня контракт до лета 2021 года, и я останусь в команде как минимум до его окончания. Когда я подписывал новое соглашение, то всe тщательно обдумал и сказал, что принимаю одно из важнейших решений в карьере.

Я не хотел оставаться лишь на один или два года, я хотел связать себя с «Арсеналом» на длительный срок, клуб хотел того же. Бывают тяжeлые времена, как сейчас, но нет смысла убегать. Я так не поступлю», – сказал немецкий хавбек.

  • Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.
  • В текущем сезоне игрок провел всего два матча.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: The Athletic

Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

Англия. Премьер-лига Арсенал Озил Месут
Комментарии (1)
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khateev
1571302458
Меня и здесь неплохо кормят.
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