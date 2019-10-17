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Шомуродов: «Не считаю себя звездой РПЛ»

17 октября 2019, 08:57
5

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов заявил, что не считает себя звездой российской Премьер-лиги, несмотря на промежуточное лидерство в гонке бомбардиров турнира.

– Чувствуете, что становитесь настоящей звездой РПЛ?

– Нет, я так совершено не считаю.

– Что делает Валерий Карпин, чтобы у игроков не появилась звездная болезнь?

– Он часто в шутку может назвать тебя звездой. А вообще наш главный тренер много разговаривает с нами. Карпин всегда знает, что нужно сказать игрокам. При этом никогда не давит на футболистов, и это позволяет чувствовать себя уверенно.

  • Шомуродов выступает за «Ростов» с июля 2017 года.
  • В текущем сезоне 24-летний форвард забил 10 голов и сделал два ассиста в 13 матчах.
  • Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Узбекистана заинтересованы «Штутгарт» и ЦСКА.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Ростов Шомуродов Эльдор
Комментарии (5)
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FanatSerj
1571293893
Карпин конечно смотрю опыта то поднабрался тренерского, вспоминая его в Спартаке - совсем другой тренер. Да как и Черчесов после Легии и Польши, прям научился с людьми работать.
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Давид59
1571299563
И я тоже не считаю
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1571301562
И правильно делаешь.
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Я - легенда
1571304516
Да, мало кто считает )))
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Иван Петров 1986
1571308212
Не обманывай !
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