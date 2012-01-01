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    Шомуродов: «Не считаю себя звездой РПЛ»

    Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов заявил, что не считает себя звездой российской Премьер-лиги, несмотря на промежуточное лидерство в гонке бомбардиров турнира.

    – Чувствуете, что становитесь настоящей звездой РПЛ?

    – Нет, я так совершено не считаю.

    – Что делает Валерий Карпин, чтобы у игроков не появилась звездная болезнь?

    – Он часто в шутку может назвать тебя звездой. А вообще наш главный тренер много разговаривает с нами. Карпин всегда знает, что нужно сказать игрокам. При этом никогда не давит на футболистов, и это позволяет чувствовать себя уверенно.

    • Шомуродов выступает за «Ростов» с июля 2017 года.
    • В текущем сезоне 24-летний форвард забил 10 голов и сделал два ассиста в 13 матчах.
    • Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Узбекистана заинтересованы «Штутгарт» и ЦСКА.

    Шомуродов: «Китай? Раньше 30 лет – ни за какие деньги»

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6265

      FanatSerj 45 минут назад

      Карпин конечно смотрю опыта то поднабрался тренерского, вспоминая его в Спартаке - совсем другой тренер. Да как и Черчесов после Легии и Польши, прям научился с людьми работать.

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