Шомуродов: «Не считаю себя звездой РПЛ»

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов заявил, что не считает себя звездой российской Премьер-лиги, несмотря на промежуточное лидерство в гонке бомбардиров турнира.

– Чувствуете, что становитесь настоящей звездой РПЛ?

– Нет, я так совершено не считаю.

– Что делает Валерий Карпин, чтобы у игроков не появилась звездная болезнь?

– Он часто в шутку может назвать тебя звездой. А вообще наш главный тренер много разговаривает с нами. Карпин всегда знает, что нужно сказать игрокам. При этом никогда не давит на футболистов, и это позволяет чувствовать себя уверенно.

Шомуродов выступает за «Ростов» с июля 2017 года.

В текущем сезоне 24-летний форвард забил 10 голов и сделал два ассиста в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Узбекистана заинтересованы «Штутгарт» и ЦСКА.

Шомуродов: «Китай? Раньше 30 лет – ни за какие деньги»