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    Шомуродов: «Китай? Раньше 30 лет – ни за какие деньги»

    Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал о своих планах на будущее.

    – Карпин летом сказал, что отпустит из «Ростова» любого футболиста, если за него предложат 50 миллионов евро. А в какую цену вы бы оценили самого себя на данный момент?

    – Мне бы не хотелось давать оценок, тем более самому себе. Есть специальные люди, эксперты, которые этим занимаются, пусть они и дают оценки.

    – Появлялась информация об интересе к вам со стороны немецких и китайских клубов. Вам что-то известно об этом?

    – Это вопрос прежде всего к моему клубу «Ростову». Лично мне ничего неизвестно.

    – Слышал, вы сказали, что не уедете в чемпионат Китая раньше 30 лет ни за какие деньги. Это правда?

    – Да, это действительно так. Раньше этого возраста не собираюсь туда переходить.

    – Если бы получили предложения от российского топ-клуба и европейского середняка, то какой вариант бы выбрали?

    – Конечно, Европа.

    • Шомуродов выступает за «Ростов» с июля 2017 года.
    • В текущем сезоне 24-летний форвард забил 10 голов и сделал два ассиста в 13 матчах.
    • Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Узбекистана заинтересованы «Штутгарт» и ЦСКА.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +951

      spartakuz 1 час назад

      Играй, расти, совершенствуйся! А большие деньги придут со временем

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