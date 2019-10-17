Шомуродов: «Китай? Раньше 30 лет – ни за какие деньги»

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал о своих планах на будущее.
– Карпин летом сказал, что отпустит из «Ростова» любого футболиста, если за него предложат 50 миллионов евро. А в какую цену вы бы оценили самого себя на данный момент?
– Мне бы не хотелось давать оценок, тем более самому себе. Есть специальные люди, эксперты, которые этим занимаются, пусть они и дают оценки.
– Появлялась информация об интересе к вам со стороны немецких и китайских клубов. Вам что-то известно об этом?
– Это вопрос прежде всего к моему клубу «Ростову». Лично мне ничего неизвестно.
– Слышал, вы сказали, что не уедете в чемпионат Китая раньше 30 лет ни за какие деньги. Это правда?
– Да, это действительно так. Раньше этого возраста не собираюсь туда переходить.
– Если бы получили предложения от российского топ-клуба и европейского середняка, то какой вариант бы выбрали?
– Конечно, Европа.
- Шомуродов выступает за «Ростов» с июля 2017 года.
- В текущем сезоне 24-летний форвард забил 10 голов и сделал два ассиста в 13 матчах.
- Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Узбекистана заинтересованы «Штутгарт» и ЦСКА.