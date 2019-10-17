Шомуродов: «Китай? Раньше 30 лет – ни за какие деньги»

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал о своих планах на будущее.

– Карпин летом сказал, что отпустит из «Ростова» любого футболиста, если за него предложат 50 миллионов евро. А в какую цену вы бы оценили самого себя на данный момент?

– Мне бы не хотелось давать оценок, тем более самому себе. Есть специальные люди, эксперты, которые этим занимаются, пусть они и дают оценки.

– Появлялась информация об интересе к вам со стороны немецких и китайских клубов. Вам что-то известно об этом?

– Это вопрос прежде всего к моему клубу «Ростову». Лично мне ничего неизвестно.

– Слышал, вы сказали, что не уедете в чемпионат Китая раньше 30 лет ни за какие деньги. Это правда?

– Да, это действительно так. Раньше этого возраста не собираюсь туда переходить.

– Если бы получили предложения от российского топ-клуба и европейского середняка, то какой вариант бы выбрали?

– Конечно, Европа.