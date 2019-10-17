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Шомуродов: «Китай? Раньше 30 лет – ни за какие деньги»

17 октября 2019, 01:32
11

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал о своих планах на будущее.

– Карпин летом сказал, что отпустит из «Ростова» любого футболиста, если за него предложат 50 миллионов евро. А в какую цену вы бы оценили самого себя на данный момент?

– Мне бы не хотелось давать оценок, тем более самому себе. Есть специальные люди, эксперты, которые этим занимаются, пусть они и дают оценки.

– Появлялась информация об интересе к вам со стороны немецких и китайских клубов. Вам что-то известно об этом?

– Это вопрос прежде всего к моему клубу «Ростову». Лично мне ничего неизвестно.

– Слышал, вы сказали, что не уедете в чемпионат Китая раньше 30 лет ни за какие деньги. Это правда?

– Да, это действительно так. Раньше этого возраста не собираюсь туда переходить.

– Если бы получили предложения от российского топ-клуба и европейского середняка, то какой вариант бы выбрали?

– Конечно, Европа.

  • Шомуродов выступает за «Ростов» с июля 2017 года.
  • В текущем сезоне 24-летний форвард забил 10 голов и сделал два ассиста в 13 матчах.
  • Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Узбекистана заинтересованы «Штутгарт» и ЦСКА.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Ростов Шомуродов Эльдор
Комментарии (11)
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spartakuz
1571265921
Играй, расти, совершенствуйся! А большие деньги придут со временем
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portero
1571285751
Никогда не говори никогда, всякое бывает...
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Кинстифа
1571286434
Если ему из Китая придет хорошее предложение. он забудет сразу про свои слова.... К чему такие необдуманные высказывания делать????
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Я - легенда
1571288092
Надо всё воспринимать спокойно. Я так понимаю, он первый год выступает с такими результатами? Так вот, главное - чтобы результаты не ушли и его бомбардирские способности не растворились в тумане.
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Иван Петров 1986
1571290299
Не болтай !
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Кирпичный
1571290491
Продавать надо пока есть спрос.
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Давид59
1571299250
Халк и Витсель долго не думали. В Китай, так в Китай.
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rash1959
1571303892
Завтра зенит предложит 55 тыс.рублей, и.... бегом, бегом на лавку, место греть.
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АКС-74У
1571313904
Это какой-то узбекский расизм по отношению к китайцам.
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