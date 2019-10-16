«Я помню свое первое пиво, Зинни». Уокер пошутил над Зинченко после празднования выхода Украины на Евро

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал видео с защитником Александром Зинченко, который эмоционально отпраздновал выход сборной Украины на Евро-2020.
«Я помню свое первое пиво, Зинни», – написал Уокер в своем твиттере.
Ранее «Манчестер Сити» оценил празднование Зинченко после победы над Португалией (2:1).
- Ранее Зинченко прокомментировал итоги встречи отбора на Евро-2020 с Португалией.
- Благодаря этой победе украинцы досрочно вышли на чемпионат Европы с первого места группы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Кайла Уокера