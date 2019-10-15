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    «Я помню свое первое пиво, Зинни». Уокер пошутил над Зинченко после празднования выхода Украины на Евро

    Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал видео с защитником Александром Зинченко, который эмоционально отпраздновал выход сборной Украины на Евро-2020.

    «Я помню свое первое пиво, Зинни», – написал Уокер в своем твиттере.

    Ранее «Манчестер Сити» оценил празднование Зинченко после победы над Португалией (2:1).

    • Ранее Зинченко прокомментировал итоги встречи отбора на Евро-2020 с Португалией.
    • Благодаря этой победе украинцы досрочно вышли на чемпионат Европы с первого места группы.

    Источник: твиттер Кайла Уокера

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