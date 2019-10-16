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  • «Я помню свое первое пиво, Зинни». Уокер пошутил над Зинченко после празднования выхода Украины на Евро

«Я помню свое первое пиво, Зинни». Уокер пошутил над Зинченко после празднования выхода Украины на Евро

16 октября 2019, 14:29
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал видео с защитником Александром Зинченко, который эмоционально отпраздновал выход сборной Украины на Евро-2020.

«Я помню свое первое пиво, Зинни», – написал Уокер в своем твиттере.

Ранее «Манчестер Сити» оценил празднование Зинченко после победы над Португалией (2:1).

  • Ранее Зинченко прокомментировал итоги встречи отбора на Евро-2020 с Португалией.
  • Благодаря этой победе украинцы досрочно вышли на чемпионат Европы с первого места группы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Кайла Уокера
Отбор ЧЕ-2020 Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Украина Португалия Уокер Кайл Зинченко Александр
Комментарии (1)
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Cules2013
1571228401
Зинченко же говорил как-то в интервью, что ни разу не пробовал алкоголь, даже пиво)
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