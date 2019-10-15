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  • «Никогда не меняйся, Алекс». «Манчестер Сити» оценил празднование Зинченко после победы над Португалией

«Никогда не меняйся, Алекс». «Манчестер Сити» оценил празднование Зинченко после победы над Португалией

15 октября 2019, 14:21
3

В «Манчестер Сити» прокомментировали эмоции защитника Александра Зинченко после победы над Португалией (2:1) и выхода на Евро-2020 в составе сборной Украины.

«Никогда не меняйся, Алекс!» – говорится в сообщении «Манчестер Сити» в твиттере. Клуб также выложил видео с эмоциональным празднованием Зинченко.

  • Ранее Зинченко прокомментировал итоги встречи отбора на Евро-2020 с Португалией.
  • Благодаря этой победе украинцы досрочно вышли на чемпионат Европы с первого места группы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Манчестер Сити»
Отбор ЧЕ-2020 Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Украина Португалия Зинченко Александр
Комментарии (3)
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FanatSerj
1571139096
Зина молодцом, правильно, чтобы не порадоваться. Была бы какая награда в виде кубка он бы его еще уронил пару раз во время празднования ))
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Cules2013
1571149976
мда... весёлый парень, кто бы сомневался)
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САДЫЧОК
1571166446
Как профукали российские типа специалисты такого футболиста ?!!!
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