«Никогда не меняйся, Алекс». «Манчестер Сити» оценил празднование Зинченко после победы над Португалией

В «Манчестер Сити» прокомментировали эмоции защитника Александра Зинченко после победы над Португалией (2:1) и выхода на Евро-2020 в составе сборной Украины.
«Никогда не меняйся, Алекс!» – говорится в сообщении «Манчестер Сити» в твиттере. Клуб также выложил видео с эмоциональным празднованием Зинченко.
- Ранее Зинченко прокомментировал итоги встречи отбора на Евро-2020 с Португалией.
- Благодаря этой победе украинцы досрочно вышли на чемпионат Европы с первого места группы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Манчестер Сити»