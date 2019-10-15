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    «Никогда не меняйся, Алекс». «Манчестер Сити» оценил празднование Зинченко после победы над Португалией

    В «Манчестер Сити» прокомментировали эмоции защитника Александра Зинченко после победы над Португалией (2:1) и выхода на Евро-2020 в составе сборной Украины.

    «Никогда не меняйся, Алекс!» – говорится в сообщении «Манчестер Сити» в твиттере. Клуб также выложил видео с эмоциональным празднованием Зинченко.

    • Ранее Зинченко прокомментировал итоги встречи отбора на Евро-2020 с Португалией.
    • Благодаря этой победе украинцы досрочно вышли на чемпионат Европы с первого места группы.

    Источник: твиттер «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6251

      FanatSerj 1 час назад

      Зина молодцом, правильно, чтобы не порадоваться.
      Была бы какая награда в виде кубка он бы его еще уронил пару раз во время празднования ))

      0
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      Рейтинг: +1643

      Борат 1 час назад

      в самом начале ВАМОООС !!!
      от Дзюбы таки подхватил!!!))))))))))

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