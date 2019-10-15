«Никогда не меняйся, Алекс». «Манчестер Сити» оценил празднование Зинченко после победы над Португалией

В «Манчестер Сити» прокомментировали эмоции защитника Александра Зинченко после победы над Португалией (2:1) и выхода на Евро-2020 в составе сборной Украины.

«Никогда не меняйся, Алекс!» – говорится в сообщении «Манчестер Сити» в твиттере. Клуб также выложил видео с эмоциональным празднованием Зинченко.

Ранее Зинченко прокомментировал итоги встречи отбора на Евро-2020 с Португалией.

Благодаря этой победе украинцы досрочно вышли на чемпионат Европы с первого места группы.