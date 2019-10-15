«Никогда не меняйся, Алекс». «Манчестер Сити» оценил празднование Зинченко после победы над Португалией

Зина молодцом, правильно, чтобы не порадоваться.
Была бы какая награда в виде кубка он бы его еще уронил пару раз во время празднования ))
В «Манчестер Сити» прокомментировали эмоции защитника Александра Зинченко после победы над Португалией (2:1) и выхода на Евро-2020 в составе сборной Украины.
«Никогда не меняйся, Алекс!» – говорится в сообщении «Манчестер Сити» в твиттере. Клуб также выложил видео с эмоциональным празднованием Зинченко.
- Ранее Зинченко прокомментировал итоги встречи отбора на Евро-2020 с Португалией.
- Благодаря этой победе украинцы досрочно вышли на чемпионат Европы с первого места группы.
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— Manchester City (@ManCity) October 15, 2019