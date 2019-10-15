Зинченко – о выходе Украины на Евро-2020: «Сегодня каждый болельщик будет заниматься любовью»

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал итоги встречи отбора на Евро-2020 с Португалией (2:1). Благодаря этой победе украинцы досрочно вышли на чемпионат Европы с первого места группы.

«Сейчас ничего не могу говорить, одни эмоции. Как говорил Пике, сегодня каждый болельщик не будет спать ночью и будет заниматься любовью. В таких играх на первом месте результат, поэтому не важно кто контролировал мяч и лучше играл.

Мы повели 2:0 и не давали сопернику показывать свою игру. Болельщики и игроки сегодня был и на высоте. Сборная Украины дорогого стоит и любой соперник будет с осторожностью подходить к матчам с нам», – отметил Зинченко в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

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