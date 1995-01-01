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    Зинченко – о выходе Украины на Евро-2020: «Сегодня каждый болельщик будет заниматься любовью»

    Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал итоги встречи отбора на Евро-2020 с Португалией (2:1). Благодаря этой победе украинцы досрочно вышли на чемпионат Европы с первого места группы.

    «Сейчас ничего не могу говорить, одни эмоции. Как говорил Пике, сегодня каждый болельщик не будет спать ночью и будет заниматься любовью. В таких играх на первом месте результат, поэтому не важно кто контролировал мяч и лучше играл.

    Мы повели 2:0 и не давали сопернику показывать свою игру. Болельщики и игроки сегодня был и на высоте. Сборная Украины дорогого стоит и любой соперник будет с осторожностью подходить к матчам с нам», – отметил Зинченко в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

    Нападающий Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграла Шотландию и всем рассказывает, что выиграет Евро»

    Источник: «Футбол 1» / «Футбол 2»

    "Футбол 1" и "Футбол 2" - главные футбольные телеканалы Украины. 

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3055

      Рубинище 22 минуты назад

      Красавцы- португальцев обыграли. Черчесов бы автобус поставил.

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