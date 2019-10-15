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  • Зинченко – о выходе Украины на Евро-2020: «Сегодня каждый болельщик будет заниматься любовью»

Зинченко – о выходе Украины на Евро-2020: «Сегодня каждый болельщик будет заниматься любовью»

15 октября 2019, 01:30
7

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал итоги встречи отбора на Евро-2020 с Португалией (2:1). Благодаря этой победе украинцы досрочно вышли на чемпионат Европы с первого места группы.

«Сейчас ничего не могу говорить, одни эмоции. Как говорил Пике, сегодня каждый болельщик не будет спать ночью и будет заниматься любовью. В таких играх на первом месте результат, поэтому не важно кто контролировал мяч и лучше играл.

Мы повели 2:0 и не давали сопернику показывать свою игру. Болельщики и игроки сегодня был и на высоте. Сборная Украины дорогого стоит и любой соперник будет с осторожностью подходить к матчам с нам», – отметил Зинченко в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

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Источник: «Футбол 1» / «Футбол 2»

"Футбол 1" и "Футбол 2" - главные футбольные телеканалы Украины. 

Отбор ЧЕ-2020 Украина Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (7)
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Рубинище
1571094926
Красавцы- португальцев обыграли. Черчесов бы автобус поставил.
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3a zenit
1571098677
да так копейку поимел с експреставки(шаровары до 1/4 дойдут.кидайте ставки)
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1571117922
Надеюсь с твоей мамой))))
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mp7700
1571122291
Главное чтобы не друг с другом. Хотя в Европу же рвутся, все может быть))))
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Давид59
1571131174
Ого! Здорово сказал. Предлагаю перенять это дело в России в случае победы над Бельгией!
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1571160800
А что здесь одни хохлы сидят ?
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1571160815
Что за негатив ?)
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