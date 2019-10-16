Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Берг забил в матче с Испанией. В последний раз нападающий «Краснодара» забивал за сборную в ворота России

Берг забил в матче с Испанией. В последний раз нападающий «Краснодара» забивал за сборную в ворота России

16 октября 2019, 00:50

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Швеции встречалась с Испанией (1:1).

На 50-й минуте счeт открыл нападающих хозяев Маркус Берг. Для нападающего «Краснодара» этот мяч за сборную стал первым с ноября 2018 года. Тогда форвард забил в ворота Андрея Лунева в матче Лиги наций с Россией (2:0).

  • Швеция занимает третье место в своей группе, набрав 14 очков.
  • Выше шведов расположились сборные Румынии (15) и Испании (20).

Отбор Евро-2020. Испания вырвала ничью у Швеции и досрочно вышла на Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Швеция Краснодар Берг Маркус
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+