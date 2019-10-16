Берг забил в матче с Испанией. В последний раз нападающий «Краснодара» забивал за сборную в ворота России

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Швеции встречалась с Испанией (1:1).

На 50-й минуте счeт открыл нападающих хозяев Маркус Берг. Для нападающего «Краснодара» этот мяч за сборную стал первым с ноября 2018 года. Тогда форвард забил в ворота Андрея Лунева в матче Лиги наций с Россией (2:0).

Швеция занимает третье место в своей группе, набрав 14 очков.

Выше шведов расположились сборные Румынии (15) и Испании (20).

Отбор Евро-2020. Испания вырвала ничью у Швеции и досрочно вышла на Евро-2020