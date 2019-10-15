Вратарь сборной Болгарии Илиев: «Англичане преувеличивают насчет расистских оскорблений»

Вратарь сборной Болгарии Пламен Илиев считает, что английская сторона преувеличивает, говоря о проявлениях расизма на матче отборочного турнира Евро-2020.

«Если быть честным, я верю, что наши болельщики вели себя хорошо. Не было никаких расистских оскорблений, насколько я мог слышать. Игроки сборной Англии преувеличивают. Я не слышал ни одного плохого слова со стороны наших фанатов», – заявил Илиев.

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