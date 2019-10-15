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  • Вратарь сборной Болгарии Илиев: «Англичане преувеличивают насчет расистских оскорблений»

Вратарь сборной Болгарии Илиев: «Англичане преувеличивают насчет расистских оскорблений»

15 октября 2019, 21:30
6

Вратарь сборной Болгарии Пламен Илиев считает, что английская сторона преувеличивает, говоря о проявлениях расизма на матче отборочного турнира Евро-2020.

«Если быть честным, я верю, что наши болельщики вели себя хорошо. Не было никаких расистских оскорблений, насколько я мог слышать. Игроки сборной Англии преувеличивают. Я не слышал ни одного плохого слова со стороны наших фанатов», – заявил Илиев.

Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков

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Источник: Goal
Отбор ЧЕ-2020 Болгария Англия Илиев Пламен
Комментарии (6)
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portero
1571164401
Звиздят с.ки...
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Давид59
1571166304
Преувеличивают - означает: да, было, но только совсем-совсем чуток. Наивно всё это звучит. Тут важно или было, или не было.
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Yev
1571167031
Какое-то странное оправдание, типа на пол шишечки
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Efenval777
1571168286
В последнее время слишком преувеличивают, мы раньше выросли на фильмах тот же "Час Пик" и никогда не классифицировали людей по их внешности, а что сейчас происходят, нам сами навязывают этими псевдоновостями это...какой еще может быть в России расизм если нас в американских фильмах приучили называть нигиров - нигирами...а когда у них этот расизм прошел мы сейчас должны их поддерживать и никогда их так не называть....хотя они сами это начали)) я б никогда не знал этого "слова" если бы не смотрел их фильмы...хотя у нас в стране живут очень много хороших наций с которыми мы дружим!!!!!!
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Efenval777
1571168848
просто расизм это для меня выдуманная фигня, если сравнить (богатый - бедный) (здоровый - больной) ( белый - черный) получается в нашем мире вот так людей классифицируют....бред же...все мы люди!!!
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