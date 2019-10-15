Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Палмери: «УЕФА открыл дело против сборной Турции за «военный» жест в матчах с Албанией и Францией»

Журналист Палмери: «УЕФА открыл дело против сборной Турции за «военный» жест в матчах с Албанией и Францией»

15 октября 2019, 19:30
13

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Турции, сообщает известный итальянский журналист Танкреди Палмери.

«УЕФА начинает расследование «военного» жеста сборной Турции, охарактеризовав его как «потенциально провокационное политическое поведение». Рассматривается не только матч с Францией, но и с Албанией», – написал Палмери в своем твиттере.

  • В матчах отборочного турнира Евро-2020 с Албанией (1:0) и Францией (1:1) игроки сборной Турции отпраздновали голы «военным» жестом, отдавая честь армии страны.
  • Тем самым футболисты поддержали действия вооруженных сил Турции, которые в эти дни проводят операцию на территории Сирии.
  • Сборная Турции нарушила пункт 2E статьи 16 дисциплинарного регламента УЕФА, который запрещает действия, несущие политический, идеологический, религиозный или оскорбительный посыл.

«Внимание обратили именно на нас, и сделали из этого историю». Гюндогана и Эмре Джана обвинили в поддержке войны в Сирии после лайка фото Тосуна

Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказания для сборной Турции

Источник: твиттер журналиста Танкреди Палмери
Отбор ЧЕ-2020 Турция Франция Албания
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
xrrrx
1571157180
у нас Дзюба постоянно так делает)
Ответить
giluxa1963
1571158127
ну все они пошли против системы ату их
Ответить
klimovich
1571158358
Псевдошвейцарцев еще оштрафовать за чм не забудьте
Ответить
general.lizyukov
1571158723
Хана Дзюбиньо, отстранят, исключат, распнут и расстреляют. Во славу толерастии )))
Ответить
Krasnodar 123
1571159454
Интересно, в каком месте написано, что нельзя подобные военные жесты демонстрировать? Только Французским колонизаторам все можно? Лягушатники!
Ответить
Vratarь
1571161564
Н-да, маразм крепчал...
Ответить
portero
1571165347
Что то эти европейцы избирательно все трактуют, и ехать к ним неохота.... а надо.
Ответить
Cules2013
1571167683
Значит жест Дзюбы это норм, "служу отечеству" как футболист. А в случае с Турцией - это поддержка военной агрессии. Если что, то наши войска тоже в Сирии. Мне вот интересно, как вообще в УЕФА собираются доказывать подобные заявления? Тосун скажет, что он имел ввиду тоже, что и Дзюба, и вообще скопировал идею у него; может вообще сказать, что у них так в коллективе принято праздновать - сам по себе жест не является запрещённым или неприличным. Недоказуемое словоблудие.
Ответить
Yev
1571168371
Просто Франция от злости бесится, не знают уже до чего докапаться. Специально просмотрел этот момент, но ничего особенного не увидел, кроме того что с ума сходили от радости, но это по моему не преступление.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+