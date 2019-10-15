Журналист Палмери: «УЕФА открыл дело против сборной Турции за «военный» жест в матчах с Албанией и Францией»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Турции, сообщает известный итальянский журналист Танкреди Палмери.
«УЕФА начинает расследование «военного» жеста сборной Турции, охарактеризовав его как «потенциально провокационное политическое поведение». Рассматривается не только матч с Францией, но и с Албанией», – написал Палмери в своем твиттере.
- В матчах отборочного турнира Евро-2020 с Албанией (1:0) и Францией (1:1) игроки сборной Турции отпраздновали голы «военным» жестом, отдавая честь армии страны.
- Тем самым футболисты поддержали действия вооруженных сил Турции, которые в эти дни проводят операцию на территории Сирии.
- Сборная Турции нарушила пункт 2E статьи 16 дисциплинарного регламента УЕФА, который запрещает действия, несущие политический, идеологический, религиозный или оскорбительный посыл.
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Источник: твиттер журналиста Танкреди Палмери