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    Журналист Палмери: «УЕФА открыл дело против сборной Турции за «военный» жест в матчах с Албанией и Францией»

    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Турции, сообщает известный итальянский журналист Танкреди Палмери.

    «УЕФА начинает расследование «военного» жеста сборной Турции, охарактеризовав его как «потенциально провокационное политическое поведение». Рассматривается не только матч с Францией, но и с Албанией», – написал Палмери в своем твиттере.

    • В матчах отборочного турнира Евро-2020 с Албанией (1:0) и Францией (1:1) игроки сборной Турции отпраздновали голы «военным» жестом, отдавая честь армии страны.
    • Тем самым футболисты поддержали действия вооруженных сил Турции, которые в эти дни проводят операцию на территории Сирии.
    • Сборная Турции нарушила пункт 2E статьи 16 дисциплинарного регламента УЕФА, который запрещает действия, несущие политический, идеологический, религиозный или оскорбительный посыл.

    «Внимание обратили именно на нас, и сделали из этого историю». Гюндогана и Эмре Джана обвинили в поддержке войны в Сирии после лайка фото Тосуна

    Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказания для сборной Турции

    Источник: твиттер журналиста Танкреди Палмери

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    15.10.2019 19:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3754

      Yev 15 октября 2019, 22:39

      Просто Франция от злости бесится, не знают уже до чего докапаться. Специально просмотрел этот момент, но ничего особенного не увидел, кроме того что с ума сходили от радости, но это по моему не преступление.

      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 октября 2019, 22:28

      Значит жест Дзюбы это норм, "служу отечеству" как футболист. А в случае с Турцией - это поддержка военной агрессии. Если что, то наши войска тоже в Сирии. Мне вот интересно, как вообще в УЕФА собираются доказывать подобные заявления? Тосун скажет, что он имел ввиду тоже, что и Дзюба, и вообще скопировал идею у него; может вообще сказать, что у них так в коллективе принято праздновать - сам по себе жест не является запрещённым или неприличным. Недоказуемое словоблудие.

      1
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      Рейтинг: +67666

      portero 15 октября 2019, 21:49

      Что то эти европейцы избирательно все трактуют, и ехать к ним неохота.... а надо.

      2
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      Рейтинг: +467

      Vratarь 15 октября 2019, 20:46

      Н-да, маразм крепчал...

      4
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 15 октября 2019, 20:10

      Интересно, в каком месте написано, что нельзя подобные военные жесты демонстрировать? Только Французским колонизаторам все можно? Лягушатники!

      4
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 15 октября 2019, 19:58

      Хана Дзюбиньо, отстранят, исключат, распнут и расстреляют. Во славу толерастии )))

      3
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      Рейтинг: +151

      rerih > general.lizyukov 15 октября 2019, 20:04

      А ещё Михаила Южного лишить всех наград)))

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > rerih 15 октября 2019, 20:12

      Ещё всех воспитанников всех ДЮСШ ЦСКА и прочих СКА отстранить - они же клуб АРМИИ )))

      3
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      Рейтинг: +593

      klimovich 15 октября 2019, 19:52

      Псевдошвейцарцев еще оштрафовать за чм не забудьте

      5
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 15 октября 2019, 19:48

      ну все они пошли против системы ату их

      0
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      Рейтинг: +733

      xrrrx 15 октября 2019, 19:33

      у нас Дзюба постоянно так делает)

      4
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      Рейтинг: +7949

      FanatSerj > xrrrx 15 октября 2019, 19:50

      не совсем так, он к своей пустой башке руку прикладывает ))

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > FanatSerj 15 октября 2019, 19:58

      Папрашу!!! Он её ладошкой накрывает )))

      4
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