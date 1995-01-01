Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказания для сборной Турции

Тут одно искусственное недообразование в качестве государственного приветствия нацистско-националистический лозунг использует и УЕФА помалкивает, а французам чего-то почудилось, хотя турки всегда были союзниками Франции во всех военных кипишах.
Министр Франции по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняню требует от УЕФА наказать сборную Турции за агрессивное поведение футболистов, а также воинское приветствие во время празднования гола в матче против французов.
«Благодарю Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время матча. Турецкие футболисты попытались испортить эти труды, намеренно продемонстрировав воинское приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции», – заявила французская чиновница.
- Празднованием гола Дженка Тосуна футболисты поддержали действия турецкой армии, начавшей военную операцию на территории Сирии.
- Сборная Турции нарушила пункт 2E статьи 16 дисциплинарного регламента УЕФА, который запрещает действия, несущие политический, идеологический, религиозный или оскорбительный посыл.