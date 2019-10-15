Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказания для сборной Турции

Министр Франции по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняню требует от УЕФА наказать сборную Турции за агрессивное поведение футболистов, а также воинское приветствие во время празднования гола в матче против французов.

«Благодарю Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время матча. Турецкие футболисты попытались испортить эти труды, намеренно продемонстрировав воинское приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции», – заявила французская чиновница.