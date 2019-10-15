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  • Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказания для сборной Турции

Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказания для сборной Турции

15 октября 2019, 11:28
29

Министр Франции по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняню требует от УЕФА наказать сборную Турции за агрессивное поведение футболистов, а также воинское приветствие во время празднования гола в матче против французов.

«Благодарю Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время матча. Турецкие футболисты попытались испортить эти труды, намеренно продемонстрировав воинское приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции», – заявила французская чиновница.

  • Празднованием гола Дженка Тосуна футболисты поддержали действия турецкой армии, начавшей военную операцию на территории Сирии.
  • Сборная Турции нарушила пункт 2E статьи 16 дисциплинарного регламента УЕФА, который запрещает действия, несущие политический, идеологический, религиозный или оскорбительный посыл.

Источник: Твиттер Роксаны Марасиняню
Отбор ЧЕ-2020 Франция Турция
Комментарии (29)
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Олег1204
1571128317
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red-white fox
1571128389
А Дзюбу тоже накажут???)))
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absent32
1571129696
значит проиграли туркам, сыграли с ними в ничью, теперь можно цепляться за все подряд лишь бы их наказать? вы же по спортивному признаку потеряли с ними очки, а не приветствие вас напугало до дрожи в футбольных ногах!!!
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BRO_football
1571138458
А как же Дзюба? Россия ведь тоже ведёт военные действия в Сирии. Почему до Артёма до сих пор никто не докапался?
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Motiv
1571138493
Роксана Марасинян .. на этом можно перестать читать
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Вомбат
1571138862
Конечно, турецкие игроки неправы, отдавая честь после бомбардировок Курдистана. Конечно, француженка неправа, донося на них за это, в качестве мести за отобранные два очка. Конечно, Дзюба в полном праве праздновать свои голы как хочет, в том числе и отдавая честь. И не надо приплетать сюда гражданскую войну в Украине. Как связаны празднование голов и замеченная вами война, не помнящий родства иван? Может быть, вы еще к голам Дзюбы сбитый Боинг с детишками (вашими друзьями сбитый, иван, вашими!) приплетете? Может, расскажите, что в Одессе и Мариуполе русских заживо сжгли не ваши нацики, а агенты ГРУ? Может быть не только "недоросль" Дзюба, по-вашему не имеет права праздновать голы? Может быть вообще мы, русские, не имеют права ничего праздновать до тех пор в Украине орудуют пророссийские сепаратисты? Нет, это так толко по-вашему. У нас, иван-фан, правда. Мы к футболу не приплетаем все свое, все ваше и все общемировое дерьмо. Мы просто любим его. Мы мы не хотим видеть ваши посты и плюсы ваших единомышленников под ними. Мы уважаем и любим Украину и украинский народ, но ваши посты работают против нас. Не заходите сюда больше!
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dinar7777dinar
1571143345
Петушиная Франция и вся гейропа. Как нападать на другие страны и ху ярить мирное население так молодцы .
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Антибиотик
1571153042
Тупые жабоеды!
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Олег1204
1571156885
Вчера укров которые шестой год Донбасс ровняют с землёй братьями называли, сегодня турок, которые геноцидят курдов и поддерживают оружием исламистов поддерживают, можете пока пробиваете следующие дно поминусовать)
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GoLenaStop
1571166469
Давайте пожелаем всем сборным командам по футболу побед! А нашей стране - победы в финале. Финал: Россия - Украина. С ув.
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