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    Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказания для сборной Турции

    Министр Франции по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняню требует от УЕФА наказать сборную Турции за агрессивное поведение футболистов, а также воинское приветствие во время празднования гола в матче против французов.

    «Благодарю Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время матча. Турецкие футболисты попытались испортить эти труды, намеренно продемонстрировав воинское приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции», – заявила французская чиновница.

    • Празднованием гола Дженка Тосуна футболисты поддержали действия турецкой армии, начавшей военную операцию на территории Сирии.
    • Сборная Турции нарушила пункт 2E статьи 16 дисциплинарного регламента УЕФА, который запрещает действия, несущие политический, идеологический, религиозный или оскорбительный посыл.

    Источник: Твиттер Роксаны Марасиняню

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7003

      silver29 3 минуты назад

      Тут одно искусственное недообразование в качестве государственного приветствия нацистско-националистический лозунг использует и УЕФА помалкивает, а французам чего-то почудилось, хотя турки всегда были союзниками Франции во всех военных кипишах.

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      Рейтинг: +5954

      mihail200606 8 минут назад

      руководство футбольное молчит, а эта масяня возбудилась..
      В каждую дырку затычка..

      0
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      Рейтинг: +1837

      absent32 13 минут назад

      значит проиграли туркам, сыграли с ними в ничью, теперь можно цепляться за все подряд лишь бы их наказать? вы же по спортивному признаку потеряли с ними очки, а не приветствие вас напугало до дрожи в футбольных ногах!!!

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      Рейтинг: +216

      red-white fox 35 минут назад

      А Дзюбу тоже накажут???)))

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      Рейтинг: +334

      Давид59 > red-white fox 10 минут назад

      Тут, как говорят в Одессе, две большие разницы. У Дзюбиньо приветствие не является поддержкой военных акций... А вообще кто его знает?

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      Рейтинг: +142

      Олег1204 36 минут назад

      Поддерживаю

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