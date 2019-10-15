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Гризманн: «Удача ушла от нас, и теперь мы должны вернуть ее»

15 октября 2019, 06:35
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Форвард сборной Франции Антуан Гризманн поделился эмоциями от игры отбора Евро-2020 против Турции (1:1).

«Мы не играем в идеальный футбол. Можно сказать, что удача ушла от нас, и теперь мы должны вернуть ее. Бывает, что мяч просто не заходит в ворота. Это футбол. На чемпионате мира нам не нужно было столько моментов, сколько сейчас для того, чтобы отличиться. Необходимо быть быть терпеливыми и упорнее работать в клубах.

У нас еще есть две игры. Мы должны побеждать Молдавию и Албанию. Еще две битвы и тогда можем отпраздновать», – заявил форвард.

  • Франция и Турция – лидеры группы H с 19 баллами.
  • На третьем месте сборная Исландии, которая с 15 очками еще может напрямую выйти на Евро-2020.

Источник: L'Équipe
Отбор ЧЕ-2020 Франция Гризманн Антуан
Комментарии (1)
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Cules2013
1571129489
Куда ушла? Никуда она не ушла, может лично от Гризманна, который перестал забивать и много стал пороть? Это да. А Франция набрала 19 очков, и всё равно выйдет на Евро, при том, вероятно с 1-го места, т.к. осталось 2 слабых соперника, а туркам ещё играть с Исландией.
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