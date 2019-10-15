Гризманн: «Удача ушла от нас, и теперь мы должны вернуть ее»

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн поделился эмоциями от игры отбора Евро-2020 против Турции (1:1).

«Мы не играем в идеальный футбол. Можно сказать, что удача ушла от нас, и теперь мы должны вернуть ее. Бывает, что мяч просто не заходит в ворота. Это футбол. На чемпионате мира нам не нужно было столько моментов, сколько сейчас для того, чтобы отличиться. Необходимо быть быть терпеливыми и упорнее работать в клубах.

У нас еще есть две игры. Мы должны побеждать Молдавию и Албанию. Еще две битвы и тогда можем отпраздновать», – заявил форвард.