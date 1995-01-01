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    Гризманн: «Удача ушла от нас, и теперь мы должны вернуть ее»

    Форвард сборной Франции Антуан Гризманн поделился эмоциями от игры отбора Евро-2020 против Турции (1:1).

    «Мы не играем в идеальный футбол. Можно сказать, что удача ушла от нас, и теперь мы должны вернуть ее. Бывает, что мяч просто не заходит в ворота. Это футбол. На чемпионате мира нам не нужно было столько моментов, сколько сейчас для того, чтобы отличиться. Необходимо быть быть терпеливыми и упорнее работать в клубах.

    У нас еще есть две игры. Мы должны побеждать Молдавию и Албанию. Еще две битвы и тогда можем отпраздновать», – заявил форвард.

    • Франция и Турция – лидеры группы H с 19 баллами.
    • На третьем месте сборная Исландии, которая с 15 очками еще может напрямую выйти на Евро-2020.

    Источник: L'Équipe

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