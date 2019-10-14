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    «СЭ»: при Тедеско «Спартак» будет тренироваться в Тушине, а не в Тарасовке

    При новом главном тренере Доменико Тедеско «Спартак» будет тренироваться на полях в Тушине, неподалеку от «Открытие Арены», а не на базе в подмосковной Тарасовке.

    По информации источника, Тарасовка смутила Тедеско с точки зрения логистики — ему не понравились удаленность от города и постоянная напряженная дорожная ситуация на этом направлении.

    • База в Тарасовке удалена от центра Москвы на 29 км.
    • Тренировочные поля в Тушине и домашний стадион команды находятся в пределах столицы России.

    Источник: «СЭ»

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    14.10.2019 21:31
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +663

      NEONFOL 15 октября 2019, 17:02

      Погодите его троллить, новая метла по новому метёт, пусть потренирует месяц-другой, он по крайней мере не кидается громкими словами по хорошую игру через 4 месяца. Пусть потренирует, посмотрим на его стиль . Вообще мне нравится идея с молодым перспективным тренером, надоело старое бей беги, катание, перепасовочка туда сюда назад, пусть поработает с командой чуть чуть, эти неудачи уже надоели и на их фоне хоть что-то новенькое пришло, пока надо дать шанс

      0
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 15 октября 2019, 15:14

      "Девок надо менять, а не мебель переставлять"

      1
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      Рейтинг: +4171

      Иван Петров 1986 15 октября 2019, 11:36

      Вот откуда, оказывается, все наши неудачи. Тренировались не там, а новый тренер сразу и разобрался.

      0
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      Рейтинг: +25041

      bset 15 октября 2019, 08:35

      Следующий матч против Рубина. Если проиграют, имеют все шансы опуститься в зону стыковых матчей))

      3
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      Рейтинг: +28890

      JTherry 15 октября 2019, 00:21

      посмотрим, кто кого изменит: Спартак Тедеско или Тедеско - Спартак... надеюсь на лучшее)

      5
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 14 октября 2019, 23:50

      В тушинО дебил

      4
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > ДяДь ПашА 15 октября 2019, 01:13

      Интересно, кто минуснул?

      -1
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      Рейтинг: +886

      xColaz > ДяДь ПашА 15 октября 2019, 10:10

      Дядь Паш, следи за трендами) не торопись с выводами.
      Русские и другие славянские топонимы на -ов(о), -ёв(о), -ев(о), -ин(о), -ын(о) традиционно склоняются!
      Однако в XX веке сложилась тенденция к использованию несклоняемых вариантов. Истоки этого явления — в картографическом и военном деле.
      Еще раз, это сделано, дабы избежать путаницы в военное время.
      Спустя ещё два-три десятка лет несклоняемые варианты так широко распространились, что склоняемый вариант — изначально единственно верный — многими уже воспринимался и воспринимается как ошибочный.
      В общем, уже несколько лет как узаконили верный вариант с окончанием на Е, хоть он и не привычен нам.
      А так я и сам раньше как ты говорил))

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > xColaz 15 октября 2019, 12:09

      ага.. при Горбачеве спецы и его "русский язык" оправдывали.. придумать оправдания собственной безграмотности у нас, к сожалению, умеют

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz > кошмарик 15 октября 2019, 12:51

      это нормально, пусть придумывают, они не виноваты, это ведь вопрос скорее не грамотности, а трендов, действующих в школе на момент обучения, к ним и привыкают, как не виноваты и комментаторы, ошибочно поправившие автора статьи

      0
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 14 октября 2019, 23:40

      мухи кусали

      0
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      Рейтинг: +14512

      playsh 14 октября 2019, 22:54

      Новая метла по новому метёт, был бы толк.

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 14 октября 2019, 22:51

      Вот оказывается в чем проблема была ..

      3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 октября 2019, 22:51

      ТушинО ... не Е , а О... граматеи..

      4
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