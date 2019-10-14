«СЭ»: при Тедеско «Спартак» будет тренироваться в Тушине, а не в Тарасовке

При новом главном тренере Доменико Тедеско «Спартак» будет тренироваться на полях в Тушине, неподалеку от «Открытие Арены», а не на базе в подмосковной Тарасовке.
По информации источника, Тарасовка смутила Тедеско с точки зрения логистики — ему не понравились удаленность от города и постоянная напряженная дорожная ситуация на этом направлении.
- База в Тарасовке удалена от центра Москвы на 29 км.
- Тренировочные поля в Тушине и домашний стадион команды находятся в пределах столицы России.
Источник: «СЭ»