Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СЭ»: при Тедеско «Спартак» будет тренироваться в Тушине, а не в Тарасовке

«СЭ»: при Тедеско «Спартак» будет тренироваться в Тушине, а не в Тарасовке

14 октября 2019, 21:31
20

При новом главном тренере Доменико Тедеско «Спартак» будет тренироваться на полях в Тушине, неподалеку от «Открытие Арены», а не на базе в подмосковной Тарасовке.

По информации источника, Тарасовка смутила Тедеско с точки зрения логистики — ему не понравились удаленность от города и постоянная напряженная дорожная ситуация на этом направлении.

  • База в Тарасовке удалена от центра Москвы на 29 км.
  • Тренировочные поля в Тушине и домашний стадион команды находятся в пределах столицы России.

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
seth343
1571078818
Думает, что на пользу пойдет)))) Может быть...
Ответить
paracetamol
1571079725
Что, новый тушинский вор объявился*
Ответить
Добрый Бобер
1571080091
Не, ну а чего? Правильно! Будут в миг долетать. Особенно утром. Особенно по Волоколамке.
Ответить
Dimka_Foxy
1571082344
Тушине, откуда вы берётесь, филологи бл я
Ответить
кошмарик
1571082666
ТушинО ... не Е , а О... граматеи..
Ответить
Dellleone
1571082670
Вот оказывается в чем проблема была ..
Ответить
ДяДь ПашА
1571086220
В тушинО дебил
Ответить
JTherry
1571088076
посмотрим, кто кого изменит: Спартак Тедеско или Тедеско - Спартак... надеюсь на лучшее)
Ответить
bset
1571117753
Следующий матч против Рубина. Если проиграют, имеют все шансы опуститься в зону стыковых матчей))
Ответить
Spinorr
1571141692
"Девок надо менять, а не мебель переставлять"
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+