«СЭ»: при Тедеско «Спартак» будет тренироваться в Тушине, а не в Тарасовке

Погодите его троллить, новая метла по новому метёт, пусть потренирует месяц-другой, он по крайней мере не кидается громкими словами по хорошую игру через 4 месяца. Пусть потренирует, посмотрим на его стиль . Вообще мне нравится идея с молодым перспективным тренером, надоело старое бей беги, катание, перепасовочка туда сюда назад, пусть поработает с командой чуть чуть, эти неудачи уже надоели и на их фоне хоть что-то новенькое пришло, пока надо дать шанс
При новом главном тренере Доменико Тедеско «Спартак» будет тренироваться на полях в Тушине, неподалеку от «Открытие Арены», а не на базе в подмосковной Тарасовке.
По информации источника, Тарасовка смутила Тедеско с точки зрения логистики — ему не понравились удаленность от города и постоянная напряженная дорожная ситуация на этом направлении.
- База в Тарасовке удалена от центра Москвы на 29 км.
- Тренировочные поля в Тушине и домашний стадион команды находятся в пределах столицы России.