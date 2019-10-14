ЦСКА забил гол после быстрого розыгрыша штрафного. Футболисты «Коломны» не поняли, что игра продолжается

Судья не должен был засчитывать гол, такие удары возле штрафной бьются по свистку и судья должен был на этом сделать акцент. Все остановились, а коняка ударила. В товарняке! С Коломной! Джентльмен!
В товарищеском матче с «Коломной» (5:1) полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили забил гол после розыгрыша штрафного.
После нарушения со стороны коломенцев хавбек Антон Крачковский быстро разыграл мяч, отдав пас на Марадашвили, который дальним ударом отправил мяч в ворота. Игроки «Коломны» не мешали армейцам забивать гол, по-видимому, ожидая, что штрафной будет разыгран по свистку. Забитый на 35-й минуте гол был засчитан.
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— Sports.ru (@sportsru) October 14, 2019