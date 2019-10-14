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  • ЦСКА забил гол после быстрого розыгрыша штрафного. Футболисты «Коломны» не поняли, что игра продолжается

ЦСКА забил гол после быстрого розыгрыша штрафного. Футболисты «Коломны» не поняли, что игра продолжается

14 октября 2019, 16:44
8

В товарищеском матче с «Коломной» (5:1) полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили забил гол после розыгрыша штрафного.

После нарушения со стороны коломенцев хавбек Антон Крачковский быстро разыграл мяч, отдав пас на Марадашвили, который дальним ударом отправил мяч в ворота. Игроки «Коломны» не мешали армейцам забивать гол, по-видимому, ожидая, что штрафной будет разыгран по свистку. Забитый на 35-й минуте гол был засчитан.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи ЦСКА Коломна Марадишвили Константин
Комментарии (8)
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Антибиотик
1571062864
Судья не должен был засчитывать гол, такие удары возле штрафной бьются по свистку и судья должен был на этом сделать акцент. Все остановились, а коняка ударила. В товарняке! С Коломной! Джентльмен!
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Masteralex
1571081835
да там молодежка играла, у них вообще никаких тормозов нет :) понятное дело что в товарняках таких голы не очень красиво забивать
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