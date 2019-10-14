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    ЦСКА забил гол после быстрого розыгрыша штрафного. Футболисты «Коломны» не поняли, что игра продолжается

    В товарищеском матче с «Коломной» (5:1) полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили забил гол после розыгрыша штрафного.

    После нарушения со стороны коломенцев хавбек Антон Крачковский быстро разыграл мяч, отдав пас на Марадашвили, который дальним ударом отправил мяч в ворота. Игроки «Коломны» не мешали армейцам забивать гол, по-видимому, ожидая, что штрафной будет разыгран по свистку. Забитый на 35-й минуте гол был засчитан.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5196

      Антибиотик 46 минут назад

      Судья не должен был засчитывать гол, такие удары возле штрафной бьются по свистку и судья должен был на этом сделать акцент. Все остановились, а коняка ударила. В товарняке! С Коломной! Джентльмен!

      -1
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      Рейтинг: +793

      Mister_Tomsk > Антибиотик 26 минут назад

      с херали по свистку? если не просят, и не было карточки, пое*ать когда разыгрывают без свистка.

      1
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      Рейтинг: +1370

      Alekxei Z. 1 час назад

      Кони это товарняк, а вы и тут какую то херь исполнили. Не солидно !

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