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    Динияр Билялетдинов: «При всем уважении к Гилерме и Фернандесу, за сборную России должны играть россияне»

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов выразил мнение, что за российскую национальную команду должны играть исключительно местные футболисты.

    «Вернуть Акинфеева к Евро-2020? У нас тренер сборной – бывший вратарь. Ему виднее. При этом Гилерме смотрится очень хорошо. И далеко не факт, что он проиграл бы конкуренцию Акинфееву, если бы тот продолжил карьеру в сборной.

    Оправдала ли себя натурализация Гилерме? Оправдала. Хотя, я все равно не сторонник этого дела. Все-таки за сборную России должны играть россияне. При всем уважении к Гилерме и Марио Фернандесу, которые, безусловно, принесли огромную пользу», – отметил Билялетдинов.

    • Бразильский вратарь «Локомотива» Гилерме дебютировал за сборную России в марте 2016 года.
    • Бразильский защитник ЦСКА Фернандес сыграл дебютный матч за российскую национальную команду в октябре 2017 года.
    • Оба игрока являются россиянами после процедуры получения второго гражданства.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7180

      ufos73 29 минут назад

      Как надоела эта тема! Почему только к Бразильцам такой подход? Давайте всех, бывших беларусов, украинцев, казахов, да хоть Джикию! Он то же не русский.
      Если играют, значит заслужили, а должны или нет, пусть пес с муДко Путину и его медведю рассказывают

      0
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      Рейтинг: +2359

      TOMSON > ufos73 13 минут назад

      Фернандес даже по русски не говорит. Если спросить Марио он скажет, что он Бразилец. После окончания карьеры, в России он точно жить не будет. Его дети И внуки будут считать себя Бразильцами. Вот в этом разница между нашими натурализованными и например Немецкими, тем же Джикией и Фернандесом.

      0
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      Рейтинг: +4159

      ivan-football-fan 35 минут назад

      Диня играл в футбол неплохо... А вот в ораторском искусстве ничем не отметился! Вот и не лез бы с "экспромтами"... БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ...
      Хотел сказать, что СВОИХ РУССКИХ ИГРОКОВ СБОРНОЙ НАДО ВОСПИТЫВАТЬ, а получилось жалеок расистское блеяние...
      Люди годами в университетах учатся, чтобы мысли дельно формулировать))) А этот...мяч погонял и туда же.. в демосфены)))
      НЁС БЫ ЧЕПУХУ, КАК ЗЮБА...Народ бы смешил...хотя бы.

      0
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      Рейтинг: +4159

      ivan-football-fan 53 минуты назад

      :...При всем уважении к Динияру , за сборную России будут играть россияне, когда билялетдиновых начнут приглашать играть за сборную Бразилии...

      1
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      Рейтинг: +6860

      Вомбат 1 час назад

      Сказал ты, Динияр Ринатович, А, так скажи и Б: Россия для русских.

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      Рейтинг: +4159

      ivan-football-fan > Вомбат 43 минуты назад

      ...заводы для рабочих, земля для крестьян, нефть для нефтяников, море для моряков, президенты для президиума, гнилые горы для роттенбергов, корейка для корейцев, чайки для прокуратуры, биткойны для битников, электромобили для электриков, ЭКО для экологов.

      1
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      Рейтинг: +2062

      Черкизовский Кот 1 час назад

      В 2007 году Гилерме перешёл в Локомотив. С тех пор Биля выступал за 7 клубов, пока не закончил с футболом, а Гиля до сих пор в Локо. Он, в отличие от Били, не уезжал играть в Англию. И кто из них двоих знает, что такое верность своим цветам?

      3
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      Рейтинг: +256

      Swamp_07 1 час назад

      Они являются гражданами России и не важно какого цвета у них кожа!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +11940

      bset 1 час назад

      Так они и есть россияне. Вот приехали они в Россию, им в России хорошо, комфортно, они тут давно уже живут, паспорта получили. Почему им нужно запретить выступать за страну, в которой они живут? А если менять "россияне" на "русские", так у нас многонациональная страна, одними русскими тоже не получится ограничиться.

      6
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      Рейтинг: +2062

      Черкизовский Кот > bset 1 час назад

      Вот именно. Это не какие-то годичные легионеры. У двоих наших бразильцев на двоих уже около 18 лет в российском чемпионате, причём они верны своим клубам. Черышев вообще с 5 лет живёт и играет в Испании. И никто не против того, что он - звезда сборной. Вот про Нойштедтера я держусь другого мнения - в сборной он был лишним по целому ряду причин.

      4
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      Рейтинг: +73

      Aviator 1 час назад

      Сказал татарин

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      Рейтинг: +17

      JerrySoccer > Aviator 1 час назад

      а татарстан не территория России чтоли? у них своя сборная есть?

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      Рейтинг: +73

      Aviator > JerrySoccer 1 час назад

      А паспортов РФ у Гили и Ферни нету что ли? Дарагой расиянин...

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      Рейтинг: +6860

      Вомбат > JerrySoccer 1 час назад

      Татарстан - Россия, и татары давно уже - братский нам народ, но когда татарин-россиянин говорит, что бразилец не имеет права быть россиянином, это просто смешно. Ничего аморального в натурализации нет. Бразилия с Россией не воюет, и когда Фернандес становится россиянином, потому что не нужен сборной Бразилии, он никого не предает. И Россия, когда дает ему гражданство и право играть в сборной тоже никого не предает.

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