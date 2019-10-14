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  • Динияр Билялетдинов: «При всем уважении к Гилерме и Фернандесу, за сборную России должны играть россияне»

Динияр Билялетдинов: «При всем уважении к Гилерме и Фернандесу, за сборную России должны играть россияне»

14 октября 2019, 00:05
81

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов выразил мнение, что за российскую национальную команду должны играть исключительно местные футболисты.

«Вернуть Акинфеева к Евро-2020? У нас тренер сборной – бывший вратарь. Ему виднее. При этом Гилерме смотрится очень хорошо. И далеко не факт, что он проиграл бы конкуренцию Акинфееву, если бы тот продолжил карьеру в сборной.

Оправдала ли себя натурализация Гилерме? Оправдала. Хотя, я все равно не сторонник этого дела. Все-таки за сборную России должны играть россияне. При всем уважении к Гилерме и Марио Фернандесу, которые, безусловно, принесли огромную пользу», – отметил Билялетдинов.

  • Бразильский вратарь «Локомотива» Гилерме дебютировал за сборную России в марте 2016 года.
  • Бразильский защитник ЦСКА Фернандес сыграл дебютный матч за российскую национальную команду в октябре 2017 года.
  • Оба игрока являются россиянами после процедуры получения второго гражданства.

Источник: «Советский спорт»
Отбор ЧЕ-2020 Россия ЦСКА Локомотив Билялетдинов Динияр Гилерме Фернандес Марио
Комментарии (81)
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Aviator
1571001081
Сказал татарин
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bset
1571001244
Так они и есть россияне. Вот приехали они в Россию, им в России хорошо, комфортно, они тут давно уже живут, паспорта получили. Почему им нужно запретить выступать за страну, в которой они живут? А если менять "россияне" на "русские", так у нас многонациональная страна, одними русскими тоже не получится ограничиться.
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Swamp_07
1571001551
Они являются гражданами России и не важно какого цвета у них кожа!
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Черкизовский Кот
1571001688
В 2007 году Гилерме перешёл в Локомотив. С тех пор Биля выступал за 7 клубов, пока не закончил с футболом, а Гиля до сих пор в Локо. Он, в отличие от Били, не уезжал играть в Англию. И кто из них двоих знает, что такое верность своим цветам?
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BlackMurder
1571019467
Эх глупый татарин) в футбол надо играть, а не обращать внимание на нацию!!! Я может смотрю россию, чисто из-за игр Марио!
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"Локо" в атаке
1571020471
Гиля 12 лет уже в раме "Локо" играет. 12 Карл!!! И в интервью он говорил что после окончания карьеры будет жить в России с семьёй.
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de bruyne
1571023196
Сказочный *******... причем тут нация... лутче как франция все африканцы бегают зато снесут всех... лутче такую Россию смотреть чем в котором как ты петушки бегали с группы не выходили...
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Lester84
1571030566
Туповат конечно Беляш. Россияне - те у кого есть российский паспорт, а у Фернандеса и Гилерме он есть. Если речь идет о том, что должны играть русские, то тут уже каким-то расизмом попахивает. И сам он, татарин, за сборную играл
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ruded
1571044571
тупое животное разве не оповещен, что и Фернандес и Гильерме - россияне?
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кошмарик
1571053754
и Фернандес и Гильерме играют с желанием и отдачей.. а Диня пешком ходил и ждал конца игры..
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