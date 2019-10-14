Динияр Билялетдинов: «При всем уважении к Гилерме и Фернандесу, за сборную России должны играть россияне»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов выразил мнение, что за российскую национальную команду должны играть исключительно местные футболисты.

«Вернуть Акинфеева к Евро-2020? У нас тренер сборной – бывший вратарь. Ему виднее. При этом Гилерме смотрится очень хорошо. И далеко не факт, что он проиграл бы конкуренцию Акинфееву, если бы тот продолжил карьеру в сборной.

Оправдала ли себя натурализация Гилерме? Оправдала. Хотя, я все равно не сторонник этого дела. Все-таки за сборную России должны играть россияне. При всем уважении к Гилерме и Марио Фернандесу, которые, безусловно, принесли огромную пользу», – отметил Билялетдинов.