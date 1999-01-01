Динияр Билялетдинов: «При всем уважении к Гилерме и Фернандесу, за сборную России должны играть россияне»

Как надоела эта тема! Почему только к Бразильцам такой подход? Давайте всех, бывших беларусов, украинцев, казахов, да хоть Джикию! Он то же не русский.
Если играют, значит заслужили, а должны или нет, пусть пес с муДко Путину и его медведю рассказывают
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов выразил мнение, что за российскую национальную команду должны играть исключительно местные футболисты.
«Вернуть Акинфеева к Евро-2020? У нас тренер сборной – бывший вратарь. Ему виднее. При этом Гилерме смотрится очень хорошо. И далеко не факт, что он проиграл бы конкуренцию Акинфееву, если бы тот продолжил карьеру в сборной.
Оправдала ли себя натурализация Гилерме? Оправдала. Хотя, я все равно не сторонник этого дела. Все-таки за сборную России должны играть россияне. При всем уважении к Гилерме и Марио Фернандесу, которые, безусловно, принесли огромную пользу», – отметил Билялетдинов.
- Бразильский вратарь «Локомотива» Гилерме дебютировал за сборную России в марте 2016 года.
- Бразильский защитник ЦСКА Фернандес сыграл дебютный матч за российскую национальную команду в октябре 2017 года.
- Оба игрока являются россиянами после процедуры получения второго гражданства.