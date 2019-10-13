Головин: «Победа на Евро-2020? После чемпионата мира все возможно»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин подвел итоги встречи отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (5:0). Благодаря этой победе российская сборная досрочно вышла на чемпионат Европы.

«Эмоции положительные. Вышли на Евро, была задача, она выполнена. Сейчас готовимся к матчу с Бельгией, это очень сильный соперник. Нам нужно для себя, очень важно хорошо выступить в этом матче, посмотреть свой уровень.

«Серьезен ли Черчесов, говоря о победе на Евро как о главной цели? Думаю, что после чемпионата мира все возможно. Мы можем выиграть. Без шуток, об этом думает вся команда. Думаю, что мы готовы ментально, и будет хорошая подготовка», – сказал Головин.

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, уступив будущему финалисту турнира – Хорватии – в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4).

Черчесов: «Главная задача сборной России – выиграть Евро-2020»