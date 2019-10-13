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  • Головин: «Победа на Евро-2020? После чемпионата мира все возможно»

Головин: «Победа на Евро-2020? После чемпионата мира все возможно»

13 октября 2019, 23:00
4

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин подвел итоги встречи отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (5:0). Благодаря этой победе российская сборная досрочно вышла на чемпионат Европы.

«Эмоции положительные. Вышли на Евро, была задача, она выполнена. Сейчас готовимся к матчу с Бельгией, это очень сильный соперник. Нам нужно для себя, очень важно хорошо выступить в этом матче, посмотреть свой уровень.

«Серьезен ли Черчесов, говоря о победе на Евро как о главной цели? Думаю, что после чемпионата мира все возможно. Мы можем выиграть. Без шуток, об этом думает вся команда. Думаю, что мы готовы ментально, и будет хорошая подготовка», – сказал Головин.

  • На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, уступив будущему финалисту турнира – Хорватии – в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4).

Черчесов: «Главная задача сборной России – выиграть Евро-2020»

Источник: «СЭ»
Отбор ЧЕ-2020 Франция. Лига 1 Россия Монако Головин Александр
Комментарии (4)
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Axe111
1571007332
А что было на ЧМ лол???????
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Хведя
1571021971
Конечно, после выполненной задачи море по колено, и все-таки - дождемся сначала Бельгии.
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Пельш 1
1571242916
Всё будет зависеть только от вас!!!!!
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