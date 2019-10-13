Черчесов: «Главная задача сборной России – выиграть Евро-2020»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в матче с Кипром (5:0). Благодаря этому результату российская национальная команда досрочно вышла на Евро-2020.

«Доволен, как команда отнеслась к игре. Есть чисто технические вопросы. Сегодня у нас было два дебютанта – Сергей Петров и Зелимхан Бакаев. Всех с победой.

Какая теперь задача? Главная — выиграть чемпионат Европы. Есть главная задача, есть локальные. Нельзя забывать, что будет жеребьевка, которая учитывает места в группе. Поэтому нужно учитывать все нюансы и побеждать Бельгию в Питере.

Для нас это будничный эпизод. Первый шаг к будущим шагам. Праздновать можно, когда медаль на шее и кубок в руках. Перед игрой я сказал ребятам: серьезные задачи без улыбок не решаются. Вот они так и играли.

Огромное спасибо зрителям. Никого специально не загонишь на стадион, если интереса нет. Хочется, чтобы невидимая связь с командой не прерывалась», – подытожил Черчесов.

Дзюба: «Поздравляю всю страну с выходом на Евро»

Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Кипром