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  • Черчесов: «Главная задача сборной России – выиграть Евро-2020»

Черчесов: «Главная задача сборной России – выиграть Евро-2020»

13 октября 2019, 21:53
58

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в матче с Кипром (5:0). Благодаря этому результату российская национальная команда досрочно вышла на Евро-2020.

«Доволен, как команда отнеслась к игре. Есть чисто технические вопросы. Сегодня у нас было два дебютанта Сергей Петров и Зелимхан Бакаев. Всех с победой.

Какая теперь задача? Главная — выиграть чемпионат Европы. Есть главная задача, есть локальные. Нельзя забывать, что будет жеребьевка, которая учитывает места в группе. Поэтому нужно учитывать все нюансы и побеждать Бельгию в Питере.

Для нас это будничный эпизод. Первый шаг к будущим шагам. Праздновать можно, когда медаль на шее и кубок в руках. Перед игрой я сказал ребятам: серьезные задачи без улыбок не решаются. Вот они так и играли.

Огромное спасибо зрителям. Никого специально не загонишь на стадион, если интереса нет. Хочется, чтобы невидимая связь с командой не прерывалась», – подытожил Черчесов.

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Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (58)
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dinar7777dinar
1570993080
Чтоб сыграть 3 матча и вылететь .
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Фан666
1570993452
Ну если в группе будут румыны и фины, то могут выйти, а вот дальше вылет гарантирован от первой же Швейцарии
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Mister_Tomsk
1570994172
всем негативным ублюдкам минуса!
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Alemann
1570994947
Нельзя же так народ смешить ... Хотя усатый тот еще клоун.
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suhoffmonstro
1570996153
А он вообще в курсе что там кипра,казахстана, сан-марино и шотландии не будет?
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Рубинище
1570996445
Скорее Бразилия в хоккей выиграет--к сожалению
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almanev
1570996980
Шапкозакидательские настроения включены, спасет только холодный дождь от Бельгии.
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Давид59
1570997957
Вообще-то не шибко в этом отборочном цикле героизм требовался - Сан-Марино, Казахстан, Кипр да ещё совсем никакая(по игре) Шотландия. Единственный серьёзный соперник - Бельгия. На фоне Бельгии - не особо герои. А Черчесов про чемпионство говорит...
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ВетеR
1570998139
У Черчесова голова пошла кругом после выигрыша никаких команд((
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ufos73
1570999160
Опять нытики набежали! Даже если действительно выиграют Евро, вы все равно будете ныть, с теми повезло, у этих тока по пенькам выиграли, а те просто слабые были, и конечно главная фишка, Путин купил! ))) Если вы идете в сортир, то наверно ставите задачу поср*ть, а не газа пустить ))) А получится нет, уже другой вопрос
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