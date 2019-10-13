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    Черчесов: «Главная задача сборной России – выиграть Евро-2020»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в матче с Кипром (5:0). Благодаря этому результату российская национальная команда досрочно вышла на Евро-2020.

    «Доволен, как команда отнеслась к игре. Есть чисто технические вопросы. Сегодня у нас было два дебютанта Сергей Петров и Зелимхан Бакаев. Всех с победой.

    Какая теперь задача? Главная — выиграть чемпионат Европы. Есть главная задача, есть локальные. Нельзя забывать, что будет жеребьевка, которая учитывает места в группе. Поэтому нужно учитывать все нюансы и побеждать Бельгию в Питере.

    Для нас это будничный эпизод. Первый шаг к будущим шагам. Праздновать можно, когда медаль на шее и кубок в руках. Перед игрой я сказал ребятам: серьезные задачи без улыбок не решаются. Вот они так и играли.

    Огромное спасибо зрителям. Никого специально не загонишь на стадион, если интереса нет. Хочется, чтобы невидимая связь с командой не прерывалась», – подытожил Черчесов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      ola1a 4 минуты назад

      прежде чем такие заявы кидать, нужно глянуть на матч Россия Бельгия ...

      1
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      Рейтинг: +784

      Mister_Tomsk 12 минут назад

      всем негативным ублюдкам минуса!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4155

      ivan-football-fan 12 минут назад

      По "методике" ЧМ?
      - тянуть до пендалей, а там Акинфей опоздает с прыжком и ...ногою отобьёт?

      0
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      Рейтинг: +747

      ruded 12 минут назад

      был бы норм тренер для мяса...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1500

      Axe111 22 минуты назад

      Выиграть лол,мысли недалёкого

      0
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      Рейтинг: +1584

      Фан666 24 минуты назад

      Ну если в группе будут румыны и фины, то могут выйти, а вот дальше вылет гарантирован от первой же Швейцарии

      -2
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      Рейтинг: +652

      ZENIT84, 29 минут назад

      стасик ты еще скажи что если выиграем евро то побреешься на лысо)))) а так без шуток молодцы)))

      0
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      Рейтинг: +3553

      dinar7777dinar 30 минут назад

      Чтоб сыграть 3 матча и вылететь .

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