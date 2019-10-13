Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Кипром

Официальный твиттер сборной России опубликовал фотографию из раздевалки национальной команды после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного раунда Евро-2020.

Команда Станислава Черчесова набрала 21 очко и гарантировала себе второе место в группе, обеспечив тем самым выход в финальную часть чемпионата Европы.

В оставшихся двух матчах отбора Евро-2020 россияне сыграют против Бельгии и Сан-Марино.

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