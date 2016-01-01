Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Кипром

    Официальный твиттер сборной России опубликовал фотографию из раздевалки национальной команды после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного раунда Евро-2020.

    Команда Станислава Черчесова набрала 21 очко и гарантировала себе второе место в группе, обеспечив тем самым выход в финальную часть чемпионата Европы.

    Оздоев – ядро этой сборной. Объясняем причины его прогресса

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:45
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +938

      Стаz 16 минут назад

      Игра с Бельгией покажет, мечты это или нет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +263

      Правдоруб100 > Стаz 9 минут назад

      В ничего не значащей игре ломаться глупо.... Все умения теперь ТОЛЬКО на Европе....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2290

      maygli 26 минут назад

      Хорошо бы после игры с Бельгией увидеть такую фотку. )))
      Поздравляю с победой! Молодцы!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73983
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru