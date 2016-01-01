Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Кипром

Игра с Бельгией покажет, мечты это или нет
Официальный твиттер сборной России опубликовал фотографию из раздевалки национальной команды после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного раунда Евро-2020.
Команда Станислава Черчесова набрала 21 очко и гарантировала себе второе место в группе, обеспечив тем самым выход в финальную часть чемпионата Европы.
- В оставшихся двух матчах отбора Евро-2020 россияне сыграют против Бельгии и Сан-Марино.
Оздоев – ядро этой сборной. Объясняем причины его прогресса
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— Сборная России (@TeamRussia) 13 октября 2019 г.