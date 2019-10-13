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Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Кипром

13 октября 2019, 21:45
5

Официальный твиттер сборной России опубликовал фотографию из раздевалки национальной команды после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного раунда Евро-2020.

Команда Станислава Черчесова набрала 21 очко и гарантировала себе второе место в группе, обеспечив тем самым выход в финальную часть чемпионата Европы.

Оздоев – ядро этой сборной. Объясняем причины его прогресса

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (5)
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maygli
1570993286
Хорошо бы после игры с Бельгией увидеть такую фотку. ))) Поздравляю с победой! Молодцы!
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Стаz
1570993925
Игра с Бельгией покажет, мечты это или нет
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Bozigit
1570995587
Молодцы
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