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    Оздоев – ядро этой сборной. Объясняем причины его прогресса


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    Голосов: 1
    Сегодня, 21:37
    Виноват Семак.

    Сборная России победила Кипр и теперь официально выходит на Евро-2020. В оставшихся двух матчах (против Сан-Марино и Бельгии) уже ничего не решаются – их можно назвать това… контрольными.

    Можно подвести итоги. Недавно мы описывали тактический портрет сборной и ее стиль. Выбирать лучшего игрока прямо сейчас нет смысла, и так понятно, что это Дзюба (капитан, ключевая роль на поле, 9+5 в восьми играх).

    Поэтому есть смысл выбрать самого прогрессирующего игрока команды в этой квалификации. В этой номинации победитель тоже очевиден – это Магомед Оздоев. Никто за матчи отбора не вырос так сильно, как он.

    Еще недавно был запасным «Рубина» и «Ахмата»

    До квалификации Оздоев сыграл за сборную всего 15 минут. У него был ужасный период в карьере. Он мало и слабо играл в «Рубине» в первой половине сезона-16/17. Во второй – уехал в аренду в «Ахмат», но и там в основном сидел на замене.

    В следующем сезоне был странный переход в «Зенит». Казалось, что Оздоева берут прицепом вместе с Набиуллиным и для укрепления лимитной позиции. В «Зените» Манчини он сыграл три матча и плотно присел на скамейку.

    В Оздоева сначала не поверил и Семак – Магомед всю первую половину просидел в запасе, а зимой едва не уехал в аренду. Во второй половине прошлой кампании он раскрылся: отыграл практически во всех матчах РПЛ, стал чемпионом и вернулся в сборную.

    Во всех матчах квалификации, кроме первого с Бельгией, Оздоев отыграл все 90 минут. В восьми играх он отдал две голевые и забил два гола. В «Зените» он тоже один из лучших и ключевых игроков (3+3 по системе гол+пас – отлично для опорника).

    Чем хорош Оздоев

    Он не обладает мощными пасовыми скиллами, дриблингом и не суперхорош в отборе. Но схожие системы игры России и «Зенита» обнажают его сильные стороны и скрывают слабые.

    Оздоев прилично двигает мяч, хорошо играет в узких пространствах и в одно касание. Плюс отлично закидывает мяч в атаку: и «Зенит», и сборная активно используют это качество полузащитника.

    Проблемы без мяча, которые прослеживались до последнего периода, Оздоев маскирует правильным движением и высокой концентрацией (никогда не выключается из эпизода).

    Так как же он спрогрессировал?

    Оздоев сам говорил, что многому научился у Семака. Но не только, как у тренера, но и как у игрока:

    «Когда Сергей Богданович еще выходил на поле – всегда за ним наблюдал. Тот же Семин часто спрашивал: «Ты видел как Семак играет»? «Да», – отвечал. «И что ты заметил?». «Он всегда там, где нужен». «Да!», – говорил Семин, – «вот ты и наблюдай за ним почаще. Семак постоянно в движении и ищет пространство, где может оказаться мяч. В итоге сам в этом месте и оказывается. Получается так, что Семак вроде бы и не работает на максимальных скоростях, но он быстрее всех».

    По моим наблюдениям, так и получалось. Так что могу сказать – очень многое для себя я почерпнул именно у Семака-игрока. Ведь у меня по сути та же позиция box-to-box, как сейчас принято говорить».

    ***

    Оздоев через пример Семака-игрока отлично описал, в каком скилле он сильно подкачался – в умном движении и компенсации им своих слабых сторон. Вероятно, никто так сильно не спрогрессировал при Семаке, как Оздоев. По сути, он обучал Магомеда тому, что лучше всего футболистом делал сам.

    Правильное движение в том числе отображается и в числе подборов (грамотное занятие позиции перед чужой штрафной). Он лучший в «Зените» по этому показателю и третий в РПЛ. В продвижении мяча в атаку (xGBuildup) – он второй в лиге после Еременко.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталья Кондратенко/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2097

      BlackMurder 22 секунды назад

      Я в принципе, как болельщик сборной Германии со стажем,за сборную России,смотрел матч,дам оценку 3 , по одной простой причине, вы господа не умеете играть с сильными командами на уровне,ушатывать кипр,ума не надо,сан марино - 9-0 ,вы же хотите лучшего?вы же хотите новые тачки от Путина?Вы же играете не для болельщиков,а для кармана!!!!!Вы докажите в группе ,куда вышли))а так Бельгия ,вам укажет место!!!

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      Рейтинг: +2051

      Черкизовский Кот 29 минут назад

      Оздоев, Баринов, Газинский, Зобнин, Кузяев, Ахметов, Камболов. Конкуренция на позиции опорника просто бешеная!

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      Рейтинг: +785

      Mister_Tomsk > Черкизовский Кот 14 минут назад

      ахмета и комбола можно вырубать, кузя ну хз хз нынче, зобинин сдулся

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      Рейтинг: +212

      alarm > Черкизовский Кот 3 минуты назад

      хряк в этом списке лишний.

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