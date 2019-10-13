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Оздоев забил второй гол сборной России в матче с Кипром

13 октября 2019, 19:24
8

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России встречается с Кипром.

На 23-й минуте преимущество россиян в счете удвоил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Для хавбека этот забитый мяч стал вторым в текущей квалификации к чемпионату Европы.

  • На девятой минуте счет в матче открыл Денис Черышев.
  • В случае ничьей или победы сборная России досрочно выйдет на Евро-2020.

Вы можете следить за ходом игры в нашей текстовой онлайн-трансляции.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (8)
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polt
1570984024
Это же Азмун.
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portero
1570984482
Отлично!!!можно пить пиво, после удаления наши лишь бы совсем не расслабились.
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vmonomah17
1570985438
Азмун красавчик! Не то что этот иранец Оздоев.
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Давид59
1570985659
Здорово Азмун загримировался, от Оздоева не отличить ;)
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Мага 13
1570985870
Мага красавчик! Денис красавчик! сегодня наши все красавчики!)
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RotBerg
1570986272
Мага в отборе прибавил очень сильно, элементы многие а ля Барриос.. вот что значит сильные партнеры
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paracetamol
1570990768
Научил его Семак в футбол играть. А то списать его в Сочи вполне могли.
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Garrincha58
1570990977
да Азмун Оздоев удивляет в этом году,молодец!
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