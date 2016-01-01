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    Оздоев забил второй гол сборной России в матче с Кипром

    В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России встречается с Кипром.

    На 23-й минуте преимущество россиян в счете удвоил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Для хавбека этот забитый мяч стал вторым в текущей квалификации к чемпионату Европы.

    • На девятой минуте счет в матче открыл Денис Черышев.
    • В случае ничьей или победы сборная России досрочно выйдет на Евро-2020.

    Вы можете следить за ходом игры в нашей текстовой онлайн-трансляции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2938

      RotBerg 31 минуту назад

      Мага в отборе прибавил очень сильно, элементы многие а ля Барриос.. вот что значит сильные партнеры

      0
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      Рейтинг: +443

      afw13 38 минут назад

      Мага красавчик! Денис красавчик! сегодня наши все красавчики!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +310

      Давид59 42 минуты назад

      Здорово Азмун загримировался, от Оздоева не отличить ;)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +102

      vmonomah17 45 минут назад

      Азмун красавчик! Не то что этот иранец Оздоев.

      2
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      Рейтинг: +33689

      portero 1 час назад

      Отлично!!!можно пить пиво, после удаления наши лишь бы совсем не расслабились.

      1
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      Рейтинг: +3048

      polt 1 час назад

      Это же Азмун.

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