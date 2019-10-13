Оздоев забил второй гол сборной России в матче с Кипром

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России встречается с Кипром.
На 23-й минуте преимущество россиян в счете удвоил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Для хавбека этот забитый мяч стал вторым в текущей квалификации к чемпионату Европы.
- На девятой минуте счет в матче открыл Денис Черышев.
- В случае ничьей или победы сборная России досрочно выйдет на Евро-2020.
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Источник: Бомбардир.ру