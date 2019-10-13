Кипр – Россия: Черышев открыл счет на девятой минуте матча

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Кипра принимает на своем поле Россию.

На девятой минуте встречи счет открыл Денис Черышев, точно пробивший с левой ноги в верхний угол из пределов штрафной площади. Для российского хавбека «Валенсии» этот гол стал четвертым в пяти матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Матч Кипр – Россия проходит в эти минуты на стадионе «ГСП» в Никосии.

В случае победы или ничьей россияне обеспечат себе досрочный выход на Евро-2020.

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