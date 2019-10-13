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Кипр – Россия: Черышев открыл счет на девятой минуте матча

13 октября 2019, 19:10
6

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Кипра принимает на своем поле Россию.

На девятой минуте встречи счет открыл Денис Черышев, точно пробивший с левой ноги в верхний угол из пределов штрафной площади. Для российского хавбека «Валенсии» этот гол стал четвертым в пяти матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

  • Матч Кипр – Россия проходит в эти минуты на стадионе «ГСП» в Никосии.
  • В случае победы или ничьей россияне обеспечат себе досрочный выход на Евро-2020.

Вы можете следить за ходом игры в нашей текстовой онлайн-трансляции.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия Валенсия Черышев Денис
Комментарии (6)
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Мага 13
1570983394
Черышев красавчик!
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polt
1570983938
А на 22-ой забил Сердар Азмун.
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portero
1570984596
Можно замены в перерыве делаь
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Олег1204
1570985800
Бесит Ионов.
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