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    Кипр – Россия: Черышев открыл счет на девятой минуте матча

    В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Кипра принимает на своем поле Россию.

    На девятой минуте встречи счет открыл Денис Черышев, точно пробивший с левой ноги в верхний угол из пределов штрафной площади. Для российского хавбека «Валенсии» этот гол стал четвертым в пяти матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

    • Матч Кипр – Россия проходит в эти минуты на стадионе «ГСП» в Никосии.
    • В случае победы или ничьей россияне обеспечат себе досрочный выход на Евро-2020.

    Вы можете следить за ходом игры в нашей текстовой онлайн-трансляции.

    Источник: Бомбардир.ру

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