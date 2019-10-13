Тренер Греции ван’т Шип: «Нет причин, по которым Италия не могла бы выиграть Евро-2020»

Главный тренер сборной Греции Джон ван’т Шип после матча седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Италии (0:2) причислил итальянцев к фаворитам финального раунда. Команда Роберто Манчини стала второй после Бельгии, обеспечившей путевку на соревнование.

«Италия всегда слыла футбольной страной и уже преодолела кризис непопадания на ЧМ-2018. У итальянцев прекрасный состав. Нет причин, по которым Италия не могла бы выиграть чемпионат Европы 2020 года», – цитирует тренера Football Italia.