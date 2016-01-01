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    Тренер Греции ван’т Шип: «Нет причин, по которым Италия не могла бы выиграть Евро-2020»

    Главный тренер сборной Греции Джон ван’т Шип после матча седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Италии (0:2) причислил итальянцев к фаворитам финального раунда. Команда Роберто Манчини стала второй после Бельгии, обеспечившей путевку на соревнование.

    «Италия всегда слыла футбольной страной и уже преодолела кризис непопадания на ЧМ-2018. У итальянцев прекрасный состав. Нет причин, по которым Италия не могла бы выиграть чемпионат Европы 2020 года», – цитирует тренера Football Italia.

    • Часть матчей Евро-2020 пройдет в России.
    • Италия пропускала ЧМ-2018, поскольку не прошла квалификацию.
    • Роберто Манчини до сборной Италии тренировал «Зенит».

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +549

      Санёк 17 48 минут назад

      Если вчера игра Италии так высоко ценил Грек,я чуть не переключил в другой канал из за таких тактики игры итальянский сборные,от штрафного пас в защиту,это ******

      0
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    • ...
      Рейтинг: +511

      solodealer 54 минуты назад

      «Нет причин, по которым Италия не могла бы выиграть Евро-2020»
      ?????
      Странная... логика...
      Ну, тогда... ЕСТЬ МАССА ПРИЧИН ИЗ ЗА КОТОРЫХ ИТАЛИЯ НЕ ПОБЕДИТ НА ЕВР-2020))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33681

      portero 1 час назад

      Причины есть, это другие команды которые тоже хотят выиграть..

      1
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