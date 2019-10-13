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  • Тренер Греции ван’т Шип: «Нет причин, по которым Италия не могла бы выиграть Евро-2020»

Тренер Греции ван’т Шип: «Нет причин, по которым Италия не могла бы выиграть Евро-2020»

13 октября 2019, 14:48
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Главный тренер сборной Греции Джон ван’т Шип после матча седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Италии (0:2) причислил итальянцев к фаворитам финального раунда. Команда Роберто Манчини стала второй после Бельгии, обеспечившей путевку на соревнование.

«Италия всегда слыла футбольной страной и уже преодолела кризис непопадания на ЧМ-2018. У итальянцев прекрасный состав. Нет причин, по которым Италия не могла бы выиграть чемпионат Европы 2020 года», – цитирует тренера Football Italia.

  • Часть матчей Евро-2020 пройдет в России.
  • Италия пропускала ЧМ-2018, поскольку не прошла квалификацию.
  • Роберто Манчини до сборной Италии тренировал «Зенит».

Источник: Football Italia
Отбор ЧЕ-2020 Италия. Серия А Италия Греция ван'т Схип Джон
Комментарии (3)
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portero
1570971285
Причины есть, это другие команды которые тоже хотят выиграть..
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Санёк 17
1570972268
Если вчера игра Италии так высоко ценил Грек,я чуть не переключил в другой канал из за таких тактики игры итальянский сборные,от штрафного пас в защиту,это ******
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Фан666
1570976151
Слабое нападение, никчемная полузащита, старая защита - чем не аргумент
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