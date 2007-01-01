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    Льорис – о весеннем матче с «Аяксом»: «В Амстердаме так неистово поддерживали хозяев – и вдруг мертвая тишина, ступор»

    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис рассказал об эмоциях во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов прошлого сезона против «Аякса». Англичане уступали по ходу встречи, но в компенсированное время второго тайма добились нужного результата.

    «Болельщики так неистово поддерживали «Аякс». Когда мы забили третий гол – вдруг мертвая тишина, ступор. Вряд ли мне доведется когда-либо пережить подобное», – сказал голкипер в интервью France Football.

    • В финале «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю».
    • Лондонцы в АПЛ сейчас идут девятыми.
    • Льорис в 2019 году больше не сыграет из-за травмы.

    Источник: France Football

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