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  • Льорис – о весеннем матче с «Аяксом»: «В Амстердаме так неистово поддерживали хозяев – и вдруг мертвая тишина, ступор»

Льорис – о весеннем матче с «Аяксом»: «В Амстердаме так неистово поддерживали хозяев – и вдруг мертвая тишина, ступор»

13 октября 2019, 00:40
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Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис рассказал об эмоциях во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов прошлого сезона против «Аякса». Англичане уступали по ходу встречи, но в компенсированное время второго тайма добились нужного результата.

«Болельщики так неистово поддерживали «Аякс». Когда мы забили третий гол – вдруг мертвая тишина, ступор. Вряд ли мне доведется когда-либо пережить подобное», – сказал голкипер в интервью France Football.

  • В финале «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю».
  • Лондонцы в АПЛ сейчас идут девятыми.
  • Льорис в 2019 году больше не сыграет из-за травмы.

Источник: France Football
Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Аякс Тоттенхэм Льорис Уго
Комментарии (1)
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Cules2013
1570960074
Льорису, увы, сейчас больше ничего не остаётся, как вспоминать тот матч, т.к. после него ТТХ ничего не достиг. Финал ЛЧ предсказуемо проиграли, старт сезона в АПЛ и еврокубках ужасен, а сам Льорис играл плохо и выбыл на полгода из-за травмы, полученной по своей же неосторожности.
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