Льорис – о весеннем матче с «Аяксом»: «В Амстердаме так неистово поддерживали хозяев – и вдруг мертвая тишина, ступор»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис рассказал об эмоциях во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов прошлого сезона против «Аякса». Англичане уступали по ходу встречи, но в компенсированное время второго тайма добились нужного результата.
«Болельщики так неистово поддерживали «Аякс». Когда мы забили третий гол – вдруг мертвая тишина, ступор. Вряд ли мне доведется когда-либо пережить подобное», – сказал голкипер в интервью France Football.
- В финале «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю».
- Лондонцы в АПЛ сейчас идут девятыми.
- Льорис в 2019 году больше не сыграет из-за травмы.
Источник: France Football