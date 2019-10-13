Льорис – о весеннем матче с «Аяксом»: «В Амстердаме так неистово поддерживали хозяев – и вдруг мертвая тишина, ступор»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис рассказал об эмоциях во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов прошлого сезона против «Аякса». Англичане уступали по ходу встречи, но в компенсированное время второго тайма добились нужного результата.

«Болельщики так неистово поддерживали «Аякс». Когда мы забили третий гол – вдруг мертвая тишина, ступор. Вряд ли мне доведется когда-либо пережить подобное», – сказал голкипер в интервью France Football.