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  • The Athletic: «Моуринью был против приобретения Фреда, но боялся, что руководство «Манчестер Юнайтед» больше никого не купит»

The Athletic: «Моуринью был против приобретения Фреда, но боялся, что руководство «Манчестер Юнайтед» больше никого не купит»

12 октября 2019, 17:33
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» выступал против трансфера полузащитника Фреда из донецкого «Шахтeра».

Как сообщает источник, португальский специалист в конечном счете одобрил кандидатуру бразильского хавбека только из-за боязни того, что руководство «Манчестер Юнайтед» во главе с Эдом Вудвордом больше никого не купит.

  • Фред перешел из «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года.
  • Сумма трансфера бразильца составила 59 млн евро.
  • В этом сезоне 26-летний полузащитник сыграл в семи матчах во всех турнирах и отметился одним ассистом.

Источник: The Athletic

The Athletic - американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Шахтер Фред Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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portero
1570896275
Чтобы Моуриньо и боялся.... ну значит ему необходим был отпуск...
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