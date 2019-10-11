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    The Athletic: «Моуринью был против приобретения Фреда, но боялся, что руководство «Манчестер Юнайтед» больше никого не купит»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» выступал против трансфера полузащитника Фреда из донецкого «Шахтeра».

    Как сообщает источник, португальский специалист в конечном счете одобрил кандидатуру бразильского хавбека только из-за боязни того, что руководство «Манчестер Юнайтед» во главе с Эдом Вудвордом больше никого не купит.

    • Фред перешел из «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года.
    • Сумма трансфера бразильца составила 59 млн евро.
    • В этом сезоне 26-летний полузащитник сыграл в семи матчах во всех турнирах и отметился одним ассистом.

    Источник: The Athletic

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