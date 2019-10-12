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Daily Mail: Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе

12 октября 2019, 09:53
2

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм хочет начать сотрудничество с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

По информации Daily Mail, Бекхэм намерен убедить француза стать клиентом его агентской фирмы Footwork Management Limited.

Англичанин считает, что подписание контракта с Мбаппе позволит его компании хорошо заработать, ведь форвардом давно интересуются такие клубы, как «Реал» и «Манчестер Сити».

  • Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.
  • Его рыночная стоимость – 200 миллионов евро.
  • В текущем сезоне 20-летний Мбаппе забил два гола и сделал два ассиста в шести матчах.

Источник: Daily Mail
Франция. Лига 1 ПСЖ Бекхэм Дэвид Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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absent32
1570863585
и бесплатно подписать его в Майями )))
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vavanze
1570866834
Я тоже хочу быть его агентом. Но больше всего хочет Селюк.
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