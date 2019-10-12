Daily Mail: Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм хочет начать сотрудничество с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

По информации Daily Mail, Бекхэм намерен убедить француза стать клиентом его агентской фирмы Footwork Management Limited.

Англичанин считает, что подписание контракта с Мбаппе позволит его компании хорошо заработать, ведь форвардом давно интересуются такие клубы, как «Реал» и «Манчестер Сити».