Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Daily Mail: Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе

    Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм хочет начать сотрудничество с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

    По информации Daily Mail, Бекхэм намерен убедить француза стать клиентом его агентской фирмы Footwork Management Limited.

    Англичанин считает, что подписание контракта с Мбаппе позволит его компании хорошо заработать, ведь форвардом давно интересуются такие клубы, как «Реал» и «Манчестер Сити».

    • Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 200 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 20-летний Мбаппе забил два гола и сделал два ассиста в шести матчах.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1832

      absent32 33 минуты назад

      и бесплатно подписать его в Майями )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73976
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru