Daily Mail: Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм хочет начать сотрудничество с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
По информации Daily Mail, Бекхэм намерен убедить француза стать клиентом его агентской фирмы Footwork Management Limited.
Англичанин считает, что подписание контракта с Мбаппе позволит его компании хорошо заработать, ведь форвардом давно интересуются такие клубы, как «Реал» и «Манчестер Сити».
- Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 200 миллионов евро.
- В текущем сезоне 20-летний Мбаппе забил два гола и сделал два ассиста в шести матчах.
Источник: Daily Mail