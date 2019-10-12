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  • Селюк – о Каррере: «Про таких я говорю: они из семьи Пустошвили, много болтают, но мало умеют»

Селюк – о Каррере: «Про таких я говорю: они из семьи Пустошвили, много болтают, но мало умеют»

12 октября 2019, 08:48
38

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о профессиональных качествах бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

– «Спартак» после увольнения Олега Кононова планирует пригласить немецкого специалиста Доменико Тедеско. А не стоило вернуть Массимо Карреру?

– Зачем? Вот все кричат, какой великий тренер был Каррера, а где он после «Спартака» работал? Даже Антонио Конте, у которого итальянец работал помощником, не позвал его с собой в «Интер». Почему? Потому что все разговоры о величии Карреры – пустая болтовня.

Про таких я говорю: они из семьи Пустошвили, много болтают, но мало умеют. Чемпионат России Каррера выиграл, потому что обстоятельства так сложились. Тогда не «Спартак» победил, а все остальные проиграли. Такое редко, но бывает. К тренерской работе это отношения не имеет.

– Но фанаты «Спартака» с вами не согласились бы.

– Люди меня поражают. Вместо кричалок во славу Карреры они должны были бы в ножки поклониться Леониду Федуну, который построил «Спартаку» стадион... А для выхода из кризиса красно-белым надо сформировать экспертный совет. В него и представитель фанатского движения мог бы войти, доносить до руководства настроения трибун. Тогда была бы конструктивная дискуссия, а не споры в стиле «Сам дурак!». Пока же именно это и происходит.

Никто не понимает, по каким принципам «Спартак» подбирает новичков. Со стороны кажется, что генеральный директор Томас Цорн пришел в клуб с той же целью, что когда-то Васильев – в «Монако». Познакомиться с влиятельными людьми, набраться знаний. Однако Вася Пупкин не может сразу стать Селюком. На это нужны годы. А ждать «Спартаку» некогда.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
  • При итальянце столичная команда прервала 14-летний период без трофеев, выиграв чемпионат и Суперкубок России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Селюк Дмитрий
Комментарии (38)
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Ruryu
1570860428
Вот пустобрёх. Можно подумать,сам является великим экспертом и специалистом. Он,Д'Арьаньян,остальные пед****сты.
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прабабушка_краба
1570862007
а селюк как Шумахер. шума много, а толку х*р
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vladimir-7
1570862651
Однако, в данном случае, Д.Селюк прав.
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Диктор
1570862837
А мне кажеться это Селюк из семьи Пустошвили
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Grom1987
1570864676
Мнение больных нас не интересует!
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RyslanZ
1570866158
Зависть-смертный грех,не плохо бы господину Селюку об этом знать....Что же касается Массимо Карреры, он не на словах,а делом доказал свою состоятельность,впервые за 16 лет выиграв чемпионский трофей в Спартаке .И искреннее уважение к нему миллионов красно-белых болельщиков не смогут поколебать никакие псевдоэксперты ,ничего весомого не добившись в жизни.
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InterMilLano1908
1570867781
Согласен, фанаты Спартака должны поддерживать, а не ипать свой же клуб...тут им и стадион и базу сделали, а они реально свиньи...
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Viper for CSKA
1570868445
Не знаю, какой там на самом деле Каррера тренер, но этот самовлюблённый индюк-работорговец уже порядком задрал.
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VVM1964
1570868951
«Про таких я говорю: они из семьи Пустошвили, много болтают, но мало умеют» - ЭТО ДОЛЖЕН БЫЛ СКАЗАТЬ СЕЛЮК , ГЛЯДЯ НА СЕБЯ В ЗЕРКАЛО !
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momwig_
1570872113
Не примазыыайся, Каррера тебе не родня, на "Пуст" твоя фамилия начинается. Послали тебя со всеми твоими гениями футбола? Ну так обтекай молча, Райола районного разлива.
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