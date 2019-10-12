Селюк – о Каррере: «Про таких я говорю: они из семьи Пустошвили, много болтают, но мало умеют»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о профессиональных качествах бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

– «Спартак» после увольнения Олега Кононова планирует пригласить немецкого специалиста Доменико Тедеско. А не стоило вернуть Массимо Карреру?

– Зачем? Вот все кричат, какой великий тренер был Каррера, а где он после «Спартака» работал? Даже Антонио Конте, у которого итальянец работал помощником, не позвал его с собой в «Интер». Почему? Потому что все разговоры о величии Карреры – пустая болтовня.

Про таких я говорю: они из семьи Пустошвили, много болтают, но мало умеют. Чемпионат России Каррера выиграл, потому что обстоятельства так сложились. Тогда не «Спартак» победил, а все остальные проиграли. Такое редко, но бывает. К тренерской работе это отношения не имеет.

– Но фанаты «Спартака» с вами не согласились бы.

– Люди меня поражают. Вместо кричалок во славу Карреры они должны были бы в ножки поклониться Леониду Федуну, который построил «Спартаку» стадион... А для выхода из кризиса красно-белым надо сформировать экспертный совет. В него и представитель фанатского движения мог бы войти, доносить до руководства настроения трибун. Тогда была бы конструктивная дискуссия, а не споры в стиле «Сам дурак!». Пока же именно это и происходит.

Никто не понимает, по каким принципам «Спартак» подбирает новичков. Со стороны кажется, что генеральный директор Томас Цорн пришел в клуб с той же целью, что когда-то Васильев – в «Монако». Познакомиться с влиятельными людьми, набраться знаний. Однако Вася Пупкин не может сразу стать Селюком. На это нужны годы. А ждать «Спартаку» некогда.