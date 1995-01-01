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    Селюк – о Каррере: «Про таких я говорю: они из семьи Пустошвили, много болтают, но мало умеют»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о профессиональных качествах бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

    – «Спартак» после увольнения Олега Кононова планирует пригласить немецкого специалиста Доменико Тедеско. А не стоило вернуть Массимо Карреру?

    – Зачем? Вот все кричат, какой великий тренер был Каррера, а где он после «Спартака» работал? Даже Антонио Конте, у которого итальянец работал помощником, не позвал его с собой в «Интер». Почему? Потому что все разговоры о величии Карреры – пустая болтовня.

    Про таких я говорю: они из семьи Пустошвили, много болтают, но мало умеют. Чемпионат России Каррера выиграл, потому что обстоятельства так сложились. Тогда не «Спартак» победил, а все остальные проиграли. Такое редко, но бывает. К тренерской работе это отношения не имеет.

    – Но фанаты «Спартака» с вами не согласились бы.

    – Люди меня поражают. Вместо кричалок во славу Карреры они должны были бы в ножки поклониться Леониду Федуну, который построил «Спартаку» стадион... А для выхода из кризиса красно-белым надо сформировать экспертный совет. В него и представитель фанатского движения мог бы войти, доносить до руководства настроения трибун. Тогда была бы конструктивная дискуссия, а не споры в стиле «Сам дурак!». Пока же именно это и происходит.

    Никто не понимает, по каким принципам «Спартак» подбирает новичков. Со стороны кажется, что генеральный директор Томас Цорн пришел в клуб с той же целью, что когда-то Васильев – в «Монако». Познакомиться с влиятельными людьми, набраться знаний. Однако Вася Пупкин не может сразу стать Селюком. На это нужны годы. А ждать «Спартаку» некогда.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • При итальянце столичная команда прервала 14-летний период без трофеев, выиграв чемпионат и Суперкубок России.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 08:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +20935

      gol_kak_sokol 13 минут назад

      Насчет Карреры, Селюк абсолютно прав.

      0
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      Рейтинг: +281

      Grom1987 16 минут назад

      Мнение больных нас не интересует!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8629

      Диктор 47 минут назад

      А мне кажеться это Селюк из семьи Пустошвили

      3
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      Рейтинг: +281

      Grom1987 > Диктор 17 минут назад

      Тебе не кажется, так и есть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9913

      vladimir-7 50 минут назад

      Однако, в данном случае, Д.Селюк прав.

      0
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      Рейтинг: +73

      прабабушка_краба 1 час назад

      а селюк как Шумахер. шума много, а толку х*р

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      Рейтинг: +1906

      Ruryu 1 час назад

      Вот пустобрёх. Можно подумать,сам является великим экспертом и специалистом. Он,Д'Арьаньян,остальные пед****сты.

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      Рейтинг: +216

      alarm 1 час назад

      селюк вылил ушат помоев на хряков, и теперь мне очень стыдно за спартак!

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      Рейтинг: +1906

      Ruryu > alarm 1 час назад

      Не стыдись,тебе это не к чему...

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