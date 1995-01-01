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    ФАН: «Рома» зимой попытается подписать Крыховяка

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал трансферной целью «Ромы», сообщает ФАН.

    По информации источника, римский клуб может купить поляка в январе за сумму около 20 миллионов евро.

    При этом сам футболист не настроен менять команду.

    • В текущем сезоне Крыховяк провeл за «Локомотив» 14 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

    Источник: ФАН

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Сегодня, 06:56
    Комментарии11
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      Рейтинг: -17630

      пьяныйхоровод 10 минут назад

      Позор ! Ослабляют конкурента ! Сгноят на лавке перспективного игрока !

      0
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      Рейтинг: +9913

      vladimir-7 24 минуты назад

      Краковяк можно танцевать и в более солидном в игровом и финансовом смысле клубе, чем Рома.

      0
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      Рейтинг: +2211

      nemolod 37 минут назад

      Все будет зависеть от политики руководства клуба-если речь идет о создании крепкой команды,способной на равных бороться в еврокубках,то ни один ведущий игрок не будет продан,в противном случае-можно пол-команды распродать как это уже было при дамском руководстве!

      1
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      Рейтинг: +1906

      Ruryu 1 час назад

      Рома может хотеть и планировать,а Локо будет решать. Только смысл продавать того,кого только купили и кто несет "золотые яйца"?!

      1
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      Рейтинг: +1456

      STAFOR13 1 час назад

      Меньше чем за 35-40 не отдадут, это глупо, после группового этапа ЛЧ и отрезка игры в РФПЛ он на трансфермаркте, не 18 будет стоить а 27-30, за 20 им Баринова могут продать, и то не факт

      1
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      Рейтинг: +833

      Niko 2 часа назад

      Не удивительно, поляк в полном порядке

      2
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      Рейтинг: +1565

      Фан666 2 часа назад

      Один из немногих стоящих игроков в рпл

      3
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      Рейтинг: +1296

      KalterJax 2 часа назад

      Ну если б Смородская была, то был бы продан полюбому! А так не знаю, что там в голове будет у Кикнадзе) Ослаблять клуб по евровесне, это вверх тупости!)

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      Рейтинг: +1565

      Фан666 > KalterJax 2 часа назад

      Так может не будет никакой евро весны то? А на лигу Европы нашим клубам так то положить, да и крыхоаяе им не поможет дальше 1/8 уйти

      0
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      Рейтинг: +5

      Вальдемар IV > Фан666 1 час назад

      сухина есть это главное

      0
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      Рейтинг: +34536

      MaxRnD > KalterJax 29 минут назад

      Тем более, что по результатам выступления в ЛЧ его цена может ещё и подрасти ....

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