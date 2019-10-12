ФАН: «Рома» зимой попытается подписать Крыховяка

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал трансферной целью «Ромы», сообщает ФАН.

По информации источника, римский клуб может купить поляка в январе за сумму около 20 миллионов евро.

При этом сам футболист не настроен менять команду.