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ФАН: «Рома» зимой попытается подписать Крыховяка

12 октября 2019, 06:56
14

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал трансферной целью «Ромы», сообщает ФАН.

По информации источника, римский клуб может купить поляка в январе за сумму около 20 миллионов евро.

При этом сам футболист не настроен менять команду.

  • В текущем сезоне Крыховяк провeл за «Локомотив» 14 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

Источник: ФАН

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Рома Локомотив Крыховяк Гжегож
Комментарии (14)
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KalterJax
1570856831
Ну если б Смородская была, то был бы продан полюбому! А так не знаю, что там в голове будет у Кикнадзе) Ослаблять клуб по евровесне, это вверх тупости!)
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Фан666
1570857857
Один из немногих стоящих игроков в рпл
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Niko
1570858164
Не удивительно, поляк в полном порядке
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STAFOR13
1570859209
Меньше чем за 35-40 не отдадут, это глупо, после группового этапа ЛЧ и отрезка игры в РФПЛ он на трансфермаркте, не 18 будет стоить а 27-30, за 20 им Баринова могут продать, и то не факт
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Ruryu
1570860047
Рома может хотеть и планировать,а Локо будет решать. Только смысл продавать того,кого только купили и кто несет "золотые яйца"?!
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nemolod
1570863347
Все будет зависеть от политики руководства клуба-если речь идет о создании крепкой команды,способной на равных бороться в еврокубках,то ни один ведущий игрок не будет продан,в противном случае-можно пол-команды распродать как это уже было при дамском руководстве!
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vladimir-7
1570864084
Краковяк можно танцевать и в более солидном в игровом и финансовом смысле клубе, чем Рома.
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Axe111
1570872934
Будет полным олухом если не перейдет
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zra78
1570877925
Напрягает такая новость,если правда и успокаивает,что не настроен менять команду!
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Антибиотик
1570886067
Напрягает! Грузин за деньги родную маму может продать.
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