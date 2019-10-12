ФАН: «Рома» зимой попытается подписать Крыховяка

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал трансферной целью «Ромы», сообщает ФАН.
По информации источника, римский клуб может купить поляка в январе за сумму около 20 миллионов евро.
При этом сам футболист не настроен менять команду.
- В текущем сезоне Крыховяк провeл за «Локомотив» 14 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
Источник: ФАН
Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.