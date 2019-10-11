«Команда готовится ко сну». Сборная России прибыла в Ларнаку

Сборная России успешно добралась до Ларнаки, где 13 октября проведет матч восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Кипра. Накануне россияне обыграли шотландцев со счетом 4:0.

«Мы в Ларнаке! Команда добралась до отеля, поужинала и готовится ко сну. Завтра – предматчевая тренировка. Всем спокойной ночи, друзья!» – информирует пресс-служба россиян.