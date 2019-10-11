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  • «Команда готовится ко сну». Сборная России прибыла в Ларнаку

«Команда готовится ко сну». Сборная России прибыла в Ларнаку

11 октября 2019, 23:17
3

Сборная России успешно добралась до Ларнаки, где 13 октября проведет матч восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Кипра. Накануне россияне обыграли шотландцев со счетом 4:0.

«Мы в Ларнаке! Команда добралась до отеля, поужинала и готовится ко сну. Завтра – предматчевая тренировка. Всем спокойной ночи, друзья!» – информирует пресс-служба россиян.

  • Сборная Кипра имеет только теоретические шансы на выход на Евро-2020.
  • Россияне в группе идут вторыми, лидируют бельгийцы.
  • В домашнем матче против киприотов Россия победила.

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Кипр Россия
Комментарии (3)
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Garrincha58
1570826926
как в пионерском лагере после 10-ти отбой
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Axe111
1570843919
А на горшке хоть посидели??
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IVANRUS777
1570895722
А это что за жиробасина к Головину пристае́т на ночь глядя?) Она же ему травму нанести может ненароком)
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