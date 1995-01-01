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    «Команда готовится ко сну». Сборная России прибыла в Ларнаку

    Сборная России успешно добралась до Ларнаки, где 13 октября проведет матч восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Кипра. Накануне россияне обыграли шотландцев со счетом 4:0.

    «Мы в Ларнаке! Команда добралась до отеля, поужинала и готовится ко сну. Завтра – предматчевая тренировка. Всем спокойной ночи, друзья!» – информирует пресс-служба россиян.

    • Сборная Кипра имеет только теоретические шансы на выход на Евро-2020.
    • Россияне в группе идут вторыми, лидируют бельгийцы.
    • В домашнем матче против киприотов Россия победила.

    Источник: твиттер сборной России

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