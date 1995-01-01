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    Дзюба: «Сегодня понял, что гимн России для меня круче гимна Лиги чемпионов»

    Капитан сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после победы над Шотландией в матче 7-го тура отбора Евро-2020.

    – Оценка матча?

    – А какая может быть? Первый тайм не очень, а второй – очень качественно. Очень важная победа для нас, так как Кипр выиграл неожиданно для меня. Думал, что они в ничеечку сыграют.

    В целом огромное спасибо болельщикам, при таком стадионе играть одно удовольствие. Сегодня во время гимна России понял: для меня гимн страны круче, чем гимн Лиги чемпионов. Сегодня осознал это, когда весь стадион пел. Осталось всю команду заставить петь, было бы круто! Но это уже индивидуальный подход нужен... Особенно к Марио (Фернандесу). Будет со шпаргалкой петь.

    – Во втором тайме Россия прибавила или Шотландия подсела?

    – Что же вы за люди такие? Конечно, Россия прибавила. Мы что, так часто 4:0 побеждаем? Вы тут думаете, что шотландцы неожиданно подсели, рассыпались, а тут мы. Нет. Такие матчи вскрывает гол. Шотландцы приехали играть от обороны и ловить нашу ошибку на контратаке.

    Первый тайм не совсем качественно провели, потому что, как мне кажется, не выполнили определенную установку. Мы должны были играть низом, у нас есть определенные исполнители для этого. Вместо этого мы удлиняли передачи, не хватало движения.

    Мы должны скорости переключать. С шотландцами играть на первой-второй нельзя, у нас нет такого запаса, чтобы играть с такими командами на классе. Мы это говорили. Чуть-чуть поговорили в перерыве, и гол в таком матче все скрывает. Сразу почувствовали уверенность, силу, начало все получаться.

    «Лужники» со временем должны стать лицом нашей сборной, одно удовольствие играть на таком стадионе. Прекрасное поле. Спасибо всем, что организовали матч здесь.

    Дзюба забил 8 голов в 7 матчах отбора Евро-2020. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира

    Дзюба обошел Павлюченко по голам за сборную России. До рекорда Кержакова 7 мячей

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 01:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +280

      playsh 1 час назад

      Вообще-то гимн России круче и красивее не только гимна Лиги чемпионов,но и многих других государств.Аж мурашки по спине.

      2
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      Рейтинг: +834

      DMитрий > playsh 1 час назад

      Согласен, но всё таки гимн Лиги звучит вдохновляюще для футболиста (в узком смысле) Кстати просто так послушать полную версию тоже приятно.

      2
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      Рейтинг: +280

      playsh > DMитрий 1 час назад

      Я бы вообще не сравнивал государственный гимн со спортивным или каким-либо другим.Это совершенно разные вещи.
      Ну а насчёт вдохновения тут не поспоришь.

      0
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      Рейтинг: +834

      DMитрий 1 час назад

      Дзюба: «Сегодня понял, что гимн России для меня круче гимна Лиги чемпионов» - лучше поздно, чем никогда! Странно слышать такое от игрока сборной... Куча игр за сборную, чемпионат мира в России.

      1
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      Рейтинг: +3467

      Yev 1 час назад

      Вот не могу вспомнить тот момент, когда нам нашего Артёмку подменили. Неужели Саламыч такой великий педагог.
      Так держать Дзюбиньо!!!
      Россия - вперёд!!!

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      Рейтинг: +891

      Джой > Yev 41 минуту назад

      Тула и горбатого исправит)

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