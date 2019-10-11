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  • Дзюба: «Сегодня понял, что гимн России для меня круче гимна Лиги чемпионов»

Дзюба: «Сегодня понял, что гимн России для меня круче гимна Лиги чемпионов»

11 октября 2019, 01:23
23

Капитан сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после победы над Шотландией в матче 7-го тура отбора Евро-2020.

– Оценка матча?

– А какая может быть? Первый тайм не очень, а второй – очень качественно. Очень важная победа для нас, так как Кипр выиграл неожиданно для меня. Думал, что они в ничеечку сыграют.

В целом огромное спасибо болельщикам, при таком стадионе играть одно удовольствие. Сегодня во время гимна России понял: для меня гимн страны круче, чем гимн Лиги чемпионов. Сегодня осознал это, когда весь стадион пел. Осталось всю команду заставить петь, было бы круто! Но это уже индивидуальный подход нужен... Особенно к Марио (Фернандесу). Будет со шпаргалкой петь.

– Во втором тайме Россия прибавила или Шотландия подсела?

– Что же вы за люди такие? Конечно, Россия прибавила. Мы что, так часто 4:0 побеждаем? Вы тут думаете, что шотландцы неожиданно подсели, рассыпались, а тут мы. Нет. Такие матчи вскрывает гол. Шотландцы приехали играть от обороны и ловить нашу ошибку на контратаке.

Первый тайм не совсем качественно провели, потому что, как мне кажется, не выполнили определенную установку. Мы должны были играть низом, у нас есть определенные исполнители для этого. Вместо этого мы удлиняли передачи, не хватало движения.

Мы должны скорости переключать. С шотландцами играть на первой-второй нельзя, у нас нет такого запаса, чтобы играть с такими командами на классе. Мы это говорили. Чуть-чуть поговорили в перерыве, и гол в таком матче все скрывает. Сразу почувствовали уверенность, силу, начало все получаться.

«Лужники» со временем должны стать лицом нашей сборной, одно удовольствие играть на таком стадионе. Прекрасное поле. Спасибо всем, что организовали матч здесь.

Дзюба забил 8 голов в 7 матчах отбора Евро-2020. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира

Дзюба обошел Павлюченко по голам за сборную России. До рекорда Кержакова 7 мячей

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Источник: Sports.ru
Отбор ЧЕ-2020 Россия Шотландия Дзюба Артем
Комментарии (23)
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Yev
1570747094
Вот не могу вспомнить тот момент, когда нам нашего Артёмку подменили. Неужели Саламыч такой великий педагог. Так держать Дзюбиньо!!! Россия - вперёд!!!
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Plyash
1570748133
Вообще-то гимн России круче и красивее не только гимна Лиги чемпионов,но и многих других государств.Аж мурашки по спине.
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Garrincha58
1570767227
Дзюба-флюгер завтра скажет что он больше любит Карпина чем Черчесова и Спартак его любимый клуб
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MaxRnD
1570768926
Надо было это понять ещё перед первым матчем с Бельгией, если речь действительно может идти о "понимании", а не об очередном бла-бла-бла для журналистов
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SPbZenit12
1570770713
Откровенно говоря гимн, который мы слышим уже несколько матчей меня вообще не цепляет. Что это за стремное новшество? Верните оркестр!
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Мост
1570773898
"Футбольный марш" М.Блантера покруче гимна ЛЧ!
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nik55
1570776103
трепло
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nik55
1570776648
это каким нужно быть тупым что бы сравнить гимн страны с чем то еще -----до тебя все очень долго доходит потому что в голове опилки
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Ссппааррттаакк
1570779539
Вроде взрослый а несет просто глупость. Артем ! Гимн страны - Это Все в нашей ЖИЗНИ.
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Я - легенда
1570782771
Подхамливает, конечно. Но старается. Очень старается быть культурным и значительным. Да, и ещё, конечно, подчёркнуто патриотичным. В Думу готовится, нужно вырабатывать определённые качества )))
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