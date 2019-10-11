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  • Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Шотландией

Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Шотландией

11 октября 2019, 01:00
27

В матче 7-го тура отбора Евро-2020 сборная России на своем поле разгромила Шотландию со счетом 4:0.

После победы в твиттере российской национальной команды появилась фотография из раздевалки.

«Победная раздевалка сборной России», – гласит подпись к снимку.

«Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.

Как играет сборная России и почему нам скучно?

Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия Шотландия
Комментарии (27)
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maygli
1570745210
Молодцы! Только до Кипра много не пейте.
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Plyash
1570749594
Волшебный напиток,понятно дело... Не тормозуха же?А то с Кипром сложняк будет.
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Вальдемар IV
1570755987
дюков то больше всех доволен за барсеточника своего
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ArReal
1570757557
Мне одному кажется, что это скорее реклама непонятной жидкости?чем фото радости?
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sochi-2013
1570767617
Чтобы ехать на Евро, нужно выигрывать у Бельгии! Или нехер там делать. Снова мучиться и надеяться на чудо?
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FanatSerj
1570774729
Красавцы, приятно смотреть, хоть и юбочные долго сопротивлялись, но как один кинули так остальные как по маслу пошли, все голы после первого прелестны и каждый по своему.
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den161
1570777511
ай молодцы!! ах красавцы!! победили.... шотландию...( а радости то! Шотландцы как и все в группе кроме бельгии нам не соперники, и радоваться этому разгрому как то не солидно. Таких надо проходить спокойно, уверенно, без эмоций.. и забивать желательно пораньше. А так конечно хорошо, выиграли. На евро попадем. Но игра и состав вызывают вопросы
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RJM555
1570779875
Наверно кричали "Ахмат Сила"......
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Masteralex
1570800764
домик в деревне и бонаква? вы серьёзно? интересно, сколько они забашляли за эту рекламу, потому что это и молоко и вода не лучшего качества
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