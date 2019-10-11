Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Шотландией

В матче 7-го тура отбора Евро-2020 сборная России на своем поле разгромила Шотландию со счетом 4:0.

После победы в твиттере российской национальной команды появилась фотография из раздевалки.

«Победная раздевалка сборной России», – гласит подпись к снимку.

«Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.

Как играет сборная России и почему нам скучно?

Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига