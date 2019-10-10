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    Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Шотландией

    В матче 7-го тура отбора Евро-2020 сборная России на своем поле разгромила Шотландию со счетом 4:0.

    После победы в твиттере российской национальной команды появилась фотография из раздевалки.

    «Победная раздевалка сборной России», – гласит подпись к снимку.

    «Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.

    Как играет сборная России и почему нам скучно?

    Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2265

      maygli 3 минуты назад

      Молодцы! Только до Кипра много не пейте.

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