Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Шотландией

В матче 7-го тура отбора Евро-2020 сборная России на своем поле разгромила Шотландию со счетом 4:0.
После победы в твиттере российской национальной команды появилась фотография из раздевалки.
«Победная раздевалка сборной России», – гласит подпись к снимку.
«Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.
Как играет сборная России и почему нам скучно?
Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер сборной России