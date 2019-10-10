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    Шунин: «У Хохлова еще все получится, он сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Как и «Динамо»

    Голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.

    — Какое сейчас настроение у команды?

    — После поражений, конечно, хорошего настроения быть не может. Но никто в «Динамо» не собирается опускать руки. У всех есть желание изменить ситуацию — это главное. Для этого мы предпримем все усилия.

    — Как прошло прощание с Хохловым? Вы общались?

    — После игры с «Оренбургом» весь тренерский штаб попрощался с командой. Думаю, будет неправильно рассказывать, о чем мы говорили в раздевалке. Но через пару дней после матча я сам позвонил Дмитрию Валерьевичу, пообщался с ним. Пожелал ему удачи от себя лично и от лица всей команды.

    Хохлов — молодой тренер. Уверен: у него еще все получится. В жизни случается разное. Его тренерский штаб сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Точно так же, как и мы.

    — То есть все было позитивно, без обид?

    — А на что обижаться? Все все понимают. Главное сейчас — изменить ситуацию. Команде нужно работать над своей игрой, показывать лучший результат.

    — Вы сами готовы играть? Как себя чувствуете после травмы?

    — Да, я пропустил какое-то время из-за повреждения. Сейчас уже все хорошо. Полностью готов приносить команде пользу. К «Краснодару» готовлюсь с максимальным настроем.

    — Впереди у «Динамо» матчи против лидеров — «Краснодар» дома и ЦСКА на выезде. Это прибавляет еще мотивации?

    — На соперников сейчас смотреть не нужно. Будем отталкиваться от своей игры. Улучшать ее, а самое главное — зарабатывать очки. Сейчас они нужны как воздух, – сказал Шунин.

    • 5 октября руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова.
    • После 12 туров московская команда занимает 15-е место в таблице с 10 очками.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5920

      mihail200606 59 минут назад

      Динама скоро опять в 1 лигу пойдёт, дальше...

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