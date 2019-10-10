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  • Шунин: «У Хохлова еще все получится, он сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Как и «Динамо»

Шунин: «У Хохлова еще все получится, он сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Как и «Динамо»

10 октября 2019, 12:16
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Голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.

— Какое сейчас настроение у команды?

— После поражений, конечно, хорошего настроения быть не может. Но никто в «Динамо» не собирается опускать руки. У всех есть желание изменить ситуацию — это главное. Для этого мы предпримем все усилия.

— Как прошло прощание с Хохловым? Вы общались?

— После игры с «Оренбургом» весь тренерский штаб попрощался с командой. Думаю, будет неправильно рассказывать, о чем мы говорили в раздевалке. Но через пару дней после матча я сам позвонил Дмитрию Валерьевичу, пообщался с ним. Пожелал ему удачи от себя лично и от лица всей команды.

Хохлов — молодой тренер. Уверен: у него еще все получится. В жизни случается разное. Его тренерский штаб сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Точно так же, как и мы.

— То есть все было позитивно, без обид?

— А на что обижаться? Все все понимают. Главное сейчас — изменить ситуацию. Команде нужно работать над своей игрой, показывать лучший результат.

— Вы сами готовы играть? Как себя чувствуете после травмы?

— Да, я пропустил какое-то время из-за повреждения. Сейчас уже все хорошо. Полностью готов приносить команде пользу. К «Краснодару» готовлюсь с максимальным настроем.

— Впереди у «Динамо» матчи против лидеров — «Краснодар» дома и ЦСКА на выезде. Это прибавляет еще мотивации?

— На соперников сейчас смотреть не нужно. Будем отталкиваться от своей игры. Улучшать ее, а самое главное — зарабатывать очки. Сейчас они нужны как воздух, – сказал Шунин.

  • 5 октября руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова.
  • После 12 туров московская команда занимает 15-е место в таблице с 10 очками.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон Хохлов Дмитрий
Комментарии (1)
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mihail200606
1570699379
Динама скоро опять в 1 лигу пойдёт, дальше...
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