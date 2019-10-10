Лев – о ничьей с Аргентиной: «Досадно упускать победу, когда ведешь 2:0. Но к молодым игрокам нужно относиться снисходительнее»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал исход товарищеского матча против Аргентины.

«В первом тайме мы играли очень отважно, быстро атаковали, было много хороших эпизодов. Аргентина сильно провела второй тайм, показав свое мастерство. Мы стали чаще терять мяч, пропал кураж.

Мы не смогли показать свою игру на протяжении всего матча, но я очень доволен самоотдачей игроков. Здорово сыграли и те, кто не часто выступает за сборную. Всегда досадно упускать победу после того, как ведешь в счете 2:0. Но к молодым игрокам нужно относиться снисходительнее», – сказал Лев.