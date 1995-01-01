«Купим все, что необходимо и приедем». Тарасов попросил у подписчиков адреса детских домов

Свободный агент Дмитрий Тарасов сообщил о желании помочь детям из детских домов.

«Покидайте, пожалуйста, в директ детские дома, которым нужна помощь. Желательно, чтобы это была Московская область.

Мы с женой выберем и обязательно сами купим все, что необходимо. Свяжемся и приедем», – сказал Тарасов в инстаграм-сторис.