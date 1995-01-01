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    «Купим все, что необходимо и приедем». Тарасов попросил у подписчиков адреса детских домов

    Свободный агент Дмитрий Тарасов сообщил о желании помочь детям из детских домов.

    «Покидайте, пожалуйста, в директ детские дома, которым нужна помощь. Желательно, чтобы это была Московская область.

    Мы с женой выберем и обязательно сами купим все, что необходимо. Свяжемся и приедем», – сказал Тарасов в инстаграм-сторис.

    • В июле 32-летний футболист расторг контракт с «Локомотивом», за который выступал с 2010-го года.
    • В августе Тарасов отсудил у бывшего клуба 12 тысяч евро, потраченные самостоятельно на восстановление от травмы.

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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