«Локомотив» проиграл дело против Тарасова. Клуб обязали возместить игроку затраты на лечение

На прошлой неделе бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился в РФС с целью взыскать с клуба 12 тысяч евро. Эти деньги футболист потратил на лечение травмы, полученной во время выступления за москвичей.

По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, решение по делу вынесено: «Локомотив» проиграл, он должен возместить Тарасову затраты на операцию.