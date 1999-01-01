«Локомотив» проиграл дело против Тарасова. Клуб обязали возместить игроку затраты на лечение

Таким уродом быть-не каждому дано..
Детям денег не дает,и клубу,который приютил эту бездомную собаку деревянную,поднасрал.
Каким ты был,таким ты и остался...
Жди стакана воды в старости от детей своих брошенных ..
На прошлой неделе бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился в РФС с целью взыскать с клуба 12 тысяч евро. Эти деньги футболист потратил на лечение травмы, полученной во время выступления за москвичей.
По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, решение по делу вынесено: «Локомотив» проиграл, он должен возместить Тарасову затраты на операцию.
- В 30 туре чемпионата России прошлого сезона Тарасов, выступавший за «Локомотив» получил повреждение после стыка с одним из футболистов «Уфы».
- По окончанию сезона футболист полетел в Италию и за свои деньги оплатил лечение.
- Контракт футболиста закончился 1 июля, и Тарасов покинул клуб.