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    «Локомотив» проиграл дело против Тарасова. Клуб обязали возместить игроку затраты на лечение

    На прошлой неделе бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился в РФС с целью взыскать с клуба 12 тысяч евро. Эти деньги футболист потратил на лечение травмы, полученной во время выступления за москвичей.

    По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, решение по делу вынесено: «Локомотив» проиграл, он должен возместить Тарасову затраты на операцию.

    • В 30 туре чемпионата России прошлого сезона Тарасов, выступавший за «Локомотив» получил повреждение после стыка с одним из футболистов «Уфы».
    • По окончанию сезона футболист полетел в Италию и за свои деньги оплатил лечение.
    • Контракт футболиста закончился 1 июля, и Тарасов покинул клуб.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1372

      Антон bx14e 33 минуты назад

      Таким уродом быть-не каждому дано..
      Детям денег не дает,и клубу,который приютил эту бездомную собаку деревянную,поднасрал.
      Каким ты был,таким ты и остался...
      Жди стакана воды в старости от детей своих брошенных ..

      -1
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      ...
      Рейтинг: +26

      kan85 > Антон bx14e 8 минут назад

      Причем тут дети?
      Его дети - это совсем другая история, никак не связанная с выплатой за травму, полученную во время игры за клуб, при действующем на тот момент контракте.
      Так что все по делу!

      2
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      Рейтинг: +877

      Мы ЦСКА 41 минуту назад

      ну все.... теперь контролеры в электричках в 3 раза чаще пойдут .. собирать тарасову бабло

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2099

      TOMSON 44 минуты назад

      Все верно. Жаль, что такая простая ситуация до суда дошла.

      0
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      Рейтинг: +9383

      vladimir-7 55 минут назад

      Справедливое решение суда о выплате ЛОКО долга Тарасову за лечение.

      3
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      Рейтинг: +907

      Genz 1 час назад

      Даже Семин поддерживает Тарасова и балдеет от Кикнадзе. Махровый еврей с грузинской фамилией не имеет понятий порядочности. Из правительства его ходотайствовали в локомотив, как умелого руководителя

      3
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      ...
      Рейтинг: +4408

      ilichkadr > Genz 46 минут назад

      Не, Вася не из правительства, а из НТВ-Плюс.................

      0
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      Рейтинг: +5888

      батог 1 час назад

      Половина Бузовой ?

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