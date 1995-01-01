Главные новости дня. Месси признан лучшим игроком мира, Кононова могут уволить после игры с «Оренбургом»

ФИФА объявила Месси лучшим игроком мира и показала результаты голосования.
Лучшим тренером года по версии ФИФА стал Клопп.
Самый красивый гол года по версии ФИФА забил футболист «Дебрецена».
«Спартак» отправит в отставку Кононова в случае неудач в играх против КАМАЗа и «Оренбурга».
Цорн поставил лайк под комментарием, в котором пошутили над Кононовым.
Хохлов будет тренировать «Динамо» до зимней паузы.
Зе Луиш забил больше Фалькао в первых 8 матчах за «Порту».
Вальверде могут уволить из «Барселоны» после двух следующих матчей.
Английская FA подозревает Бернарду Силву в расизме.
Роналду пропустит следующий матч Серии А.
Мы тоже в шоке, что ван Дейк не стал лучшим игроком ФИФА. Просто факты в его пользу