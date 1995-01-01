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    Главные новости дня. Месси признан лучшим игроком мира, Кононова могут уволить после игры с «Оренбургом»

    ФИФА объявила Месси лучшим игроком мира и показала результаты голосования.

    Лучшим тренером года по версии ФИФА стал Клопп.

    Самый красивый гол года по версии ФИФА забил футболист «Дебрецена».

    «Спартак» отправит в отставку Кононова в случае неудач в играх против КАМАЗа и «Оренбурга».

    Цорн поставил лайк под комментарием, в котором пошутили над Кононовым.

    Хохлов будет тренировать «Динамо» до зимней паузы.

    Зе Луиш забил больше Фалькао в первых 8 матчах за «Порту».

    Вальверде могут уволить из «Барселоны» после двух следующих матчей.

    Английская FA подозревает Бернарду Силву в расизме.

    Роналду пропустит следующий матч Серии А.

    Мы тоже в шоке, что ван Дейк не стал лучшим игроком ФИФА. Просто факты в его пользу

    Источник: Бомбардир.ру

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