Главные новости дня. Месси признан лучшим игроком мира, Кононова могут уволить после игры с «Оренбургом»

ФИФА объявила Месси лучшим игроком мира и показала результаты голосования.

Лучшим тренером года по версии ФИФА стал Клопп.

Самый красивый гол года по версии ФИФА забил футболист «Дебрецена».

«Спартак» отправит в отставку Кононова в случае неудач в играх против КАМАЗа и «Оренбурга».

Цорн поставил лайк под комментарием, в котором пошутили над Кононовым.

Хохлов будет тренировать «Динамо» до зимней паузы.

Зе Луиш забил больше Фалькао в первых 8 матчах за «Порту».

Вальверде могут уволить из «Барселоны» после двух следующих матчей.

Английская FA подозревает Бернарду Силву в расизме.

Роналду пропустит следующий матч Серии А.

Мы тоже в шоке, что ван Дейк не стал лучшим игроком ФИФА. Просто факты в его пользу