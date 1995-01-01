«Спорт-Экспресс»: Кононова уволят в случае неудачи в играх против КАМАЗа и «Оренбурга»

кононов как человек и тренер неплохой....не в ту он команду попал.... тут такие еще бывали
По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер «Спартака» Олег Кононов близок к отставке.
Сообщается, что после поражения от «Уфы» (0:1) у Кононова есть две игры на исправление ситуации – против КАМАЗа в Кубке России и в 11-м туре РПЛ против «Оренбурга». В случае неудачи хотя бы в одной из них тренера могут снять.
Главный акционер клуба Леонид Федун пока не ставил вопрос об отставке Кононова перед членами совета директоров. В пятницу, когда «Спартак» играл в Уфе, Федун находился за рубежом.
- По информации «Рейтинга Букмекеров», матч против КАМАЗа станет для главного тренера «Спартака» Олега Кононова решающим – в случае вылета из Кубка москвичи будут искать специалисту замену.
- Матч с КАМАЗом состоится 25 сентября.
- С «Оренбургом» «Спартак» сыграет 29 сентября.