«Спорт-Экспресс»: Кононова уволят в случае неудачи в играх против КАМАЗа и «Оренбурга»

По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер «Спартака» Олег Кононов близок к отставке.

Сообщается, что после поражения от «Уфы» (0:1) у Кононова есть две игры на исправление ситуации – против КАМАЗа в Кубке России и в 11-м туре РПЛ против «Оренбурга». В случае неудачи хотя бы в одной из них тренера могут снять.

Главный акционер клуба Леонид Федун пока не ставил вопрос об отставке Кононова перед членами совета директоров. В пятницу, когда «Спартак» играл в Уфе, Федун находился за рубежом.