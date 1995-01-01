Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    «Спорт-Экспресс»: Кононова уволят в случае неудачи в играх против КАМАЗа и «Оренбурга»

    По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер «Спартака» Олег Кононов близок к отставке.

    Сообщается, что после поражения от «Уфы» (0:1) у Кононова есть две игры на исправление ситуации – против КАМАЗа в Кубке России и в 11-м туре РПЛ против «Оренбурга». В случае неудачи хотя бы в одной из них тренера могут снять.

    Главный акционер клуба Леонид Федун пока не ставил вопрос об отставке Кононова перед членами совета директоров. В пятницу, когда «Спартак» играл в Уфе, Федун находился за рубежом.

    • По информации «Рейтинга Букмекеров», матч против КАМАЗа станет для главного тренера «Спартака» Олега Кононова решающим – в случае вылета из Кубка москвичи будут искать специалисту замену.
    • Матч с КАМАЗом состоится 25 сентября.
    • С «Оренбургом» «Спартак» сыграет 29 сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:22
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4805

      84aivengo 22 минуты назад

      кононов как человек и тренер неплохой....не в ту он команду попал.... тут такие еще бывали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      life85 49 минут назад

      Тренеров как перчатки ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11704

      bset 1 час назад

      Надо обыгрывать КАМАЗ. Хочется, чтобы Кононов как можно больше поработал. Хороший тренер и результаты интересные.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20145

      oyabun > bset 24 минуты назад

      Нехорошо издеваться над теми кто в беде. Многомилионная армия болельщиков Спартака не виновата что над любимой командой издеваются её же руководители, проводя какой то странный эксперимент.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8533

      Диктор 1 час назад

      Проиграть Камазу вообще будет позор,но Кононова увольнять надо по любому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6017

      Asbjorn 1 час назад

      ща выиграют оба,(ранее тоже поговаривали что при неудаче уволят)и эпопея продолжиться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      ninja1945 1 час назад

      Кононова уволят не получилось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +726

      Alex Flash 1 час назад

      Конан сломался и тянуть не зачем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3280

      paracetamol 1 час назад

      КАМАЗ, сделай доброе дело!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73770
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru